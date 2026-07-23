Tende a doppio strato, il segreto per rendere la casa sofisticata e intima

Il segreto per rendere la casa raffinata e intima in un batter d’occhio? Installando le tende a doppio strato: ecco cosa sono e i consigli per scegliere quelle giuste.

Qual è il segreto per rendere la propria casa più sofisticata e chic? Niente accessori di design e mobili da migliaia di euro, basta scegliere le tende giuste. Se fino a qualche tempo fa andavano di moda quelle semplici e in colori tenui, ora le cose sono cambiate: il trend del momento impone di utilizzare le cosiddette "tende a doppio strato". Ecco come creare un arredamento super raffinato grazie a questa mania.

Cosa sono le tende a doppio strato

Cosa sono le tende a doppio strato? Delle tende super chic che prevedono la sovrapposizione di due modelli differenti, uno semi trasparente e uno più coprente, perfetto per assicurare una certa privacy. Per seguire il trend è necessario montare due binari o due bastoni paralleli, stando bene attenti a posizionare quella più pesante verso l'esterno e quella più leggera verso l'interno. Questa tecnica non solo si rivela funzionare per oscurare la camera senza l'uso delle persiane, è anche l'ideale per chi vuole aggiungere un tocco raffinato e personalizzato agli ambienti domestici. L'apertura, infatti, viene trasformata in un punto focale stratificato e vissuto, cosa che rende l'intera casa calorosa e accogliente.

Come scegliere le tende giuste

Come mai il trend delle tende a doppio strato si sta imponendo ora? Perché nel mondo dell'interior design è arrivata la fine del minimalismo, ora è il momento di dare spazio alla personalizzazione e ai colori audaci. Come fare per scegliere le "doppie tende" giuste? Innanzitutto bisogna selezionare uno strato di base di alta qualità, meglio se di lino ruvido, tessuto che si mantiene pulito a lungo, non apparendo particolarmente "svolazzante". Attenzione all'installazione dell'asta: la tenda deve incorniciare la finestra e deve sfiorare appena il pavimento. A questo punto si può scegliere la seconda tenda: i tessuti devono essere complementari, ad esempio il lino si abbina alla perfezione al cotone, dando vita a un equilibrio perfetto. Una volta fatto tutto questo, si può giocare con le luci e con le ombre, modulando l'atmosfera della camera a seconda del momento della giornata.