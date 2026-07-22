Per comprare una capanna sulla spiaggia servono 40mila euro (ma non ci sono letto e bagno)
Il vostro sogno è sempre stato quello di vivere sulla spiaggia, così da godervi la vista mare da una posizione davvero privilegiata? Da oggi è possibile: in Inghilterra è stata messa in vendita una capanna che dà sul Canale della Manica e la cosa particolare è che viene offerta a un prezzo molto competitivo. L'unico piccolo inconveniente? Trattandosi solo di una piccola baracca di legno, non ha letto e non ha bagno: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo immobile panoramico.
Dove si trova Beach Hut 53
Si chiama Beach Hut 53 e a primo impatto sembrerebbe essere il sogno di tutti coloro che hanno sempre desiderata una casa vista mare. Si trova sulla spiaggia di Bexhill, uno dei luoghi più apprezzati dell'East Sussex, e la sua particolarità sta nel fatto che offre un meraviglioso panorama sull'oceano.
Non appena si apre la porta, infatti, ci si ritrova direttamente su una spiaggia fatta di ciottoli e in pochi secondi ci si può concedere un tuffo rinfrescante. L'unico dettaglio che potrebbe far cambiare idea ai potenziali compratori interessati sono le dimensioni: la baracca di legno misura 1,80 x 2,10 metri, dunque praticamente lo spazio strettamente indispensabile per cambiarsi o per rifocillarsi per qualche minuto
La cabina può essere usata solo di giorno
La casa sulla spiaggia al suo interno ha solo un piccolo tavolo, una sedia e un forno elettrico. Non ha letto e servizi igienici, dunque per usufruire del bagno bisogna recarsi nelle strutture vicine. Poco lontano dall'immobile ci sono, infatti, aree da gioco per bambini, bar e ristoranti.
È proprio per questo che la struttura viene venduta come cabina da spiaggia, dunque, stando alle normative locali, può essere utilizzata solo durante il giorno ed è severamente vietato trasformarla in un'abitazione permanente. Il prezzo richiesto è di 40.000 sterline, ovvero poco più di 40.000 euro, ma inclusi nella vendita ci sono anche i classici articoli da mare come sdraio, lettini, ombrellone e paravento. Il proprietario deve, inoltre, pagare anche una tassa annuale di licenza per il sito al consiglio locale (di solito tra le 650 e le 730 sterline). Inutile dire che la cifra ha scatenato innumerevoli polemiche, visto che è stata considerata decisamente troppo alta per una semplice baracca di legno.