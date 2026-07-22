Per comprare una capanna sulla spiaggia servono 40mila euro (ma non ci sono letto e bagno)

Avete sempre sognato di acquistare una capanna sulla spiaggia? Da oggi è possibile, bastano 40mila euro. Peccato solo che l’immobile non abbia né letto, né bagno.

Il vostro sogno è sempre stato quello di vivere sulla spiaggia, così da godervi la vista mare da una posizione davvero privilegiata? Da oggi è possibile: in Inghilterra è stata messa in vendita una capanna che dà sul Canale della Manica e la cosa particolare è che viene offerta a un prezzo molto competitivo. L'unico piccolo inconveniente? Trattandosi solo di una piccola baracca di legno, non ha letto e non ha bagno: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo immobile panoramico.

Dove si trova Beach Hut 53

Si chiama Beach Hut 53 e a primo impatto sembrerebbe essere il sogno di tutti coloro che hanno sempre desiderata una casa vista mare. Si trova sulla spiaggia di Bexhill, uno dei luoghi più apprezzati dell'East Sussex, e la sua particolarità sta nel fatto che offre un meraviglioso panorama sull'oceano.

Beach Hut 53

Non appena si apre la porta, infatti, ci si ritrova direttamente su una spiaggia fatta di ciottoli e in pochi secondi ci si può concedere un tuffo rinfrescante. L'unico dettaglio che potrebbe far cambiare idea ai potenziali compratori interessati sono le dimensioni: la baracca di legno misura 1,80 x 2,10 metri, dunque praticamente lo spazio strettamente indispensabile per cambiarsi o per rifocillarsi per qualche minuto

Beach Hut 53

La cabina può essere usata solo di giorno

La casa sulla spiaggia al suo interno ha solo un piccolo tavolo, una sedia e un forno elettrico. Non ha letto e servizi igienici, dunque per usufruire del bagno bisogna recarsi nelle strutture vicine. Poco lontano dall'immobile ci sono, infatti, aree da gioco per bambini, bar e ristoranti.

La vista sul Canale della Manica

È proprio per questo che la struttura viene venduta come cabina da spiaggia, dunque, stando alle normative locali, può essere utilizzata solo durante il giorno ed è severamente vietato trasformarla in un'abitazione permanente. Il prezzo richiesto è di 40.000 sterline, ovvero poco più di 40.000 euro, ma inclusi nella vendita ci sono anche i classici articoli da mare come sdraio, lettini, ombrellone e paravento. Il proprietario deve, inoltre, pagare anche una tassa annuale di licenza per il sito al consiglio locale (di solito tra le 650 e le 730 sterline). Inutile dire che la cifra ha scatenato innumerevoli polemiche, visto che è stata considerata decisamente troppo alta per una semplice baracca di legno.