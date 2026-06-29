Un’isola incontaminata in Scozia è in vendita: costa quanto un appartamento in città

Sognate di vivere in un’oasi di pace deserta e incontaminata? Quest’isola scozzese fa al caso vostro (e costa quanto un appartamento in centro città).

Chi è che non ha mai sognato di trasferirsi su un'isola privata e incontaminata, dove non esiste traffico, confusione e stress? Sebbene a primo impatto possa sembrare un privilegio riservato ai milionari, in verità ad oggi è diventato un sogno alla portata di tutti. In Scozia, infatti, è stata messa in vendita una vera e propria "oasi di pace" al largo della costa e la cosa particolare è che costa poco più di 400.000 euro, praticamente quanto un appartamento di 80 mq in centro città.

L'isola di Mullagranch in vendita

Si chiama Mullagrach Island ed è un'isola di 88,7 acri che fa parte delle Summer Isles al largo della Scozia. Si trova nell'area del consiglio delle Highland, nella parte nord-occidentale del paese, ed è una vera e propria oasi di pace e di tranquillità. Raggiungibile via mare dai porti di Ullapool e Old Dornie, vanta incredibili calette e viste mozzafiato, nonché distese di terreno incontaminate e disabitate. L'unico edificio presente sull'isola, infatti, è una baita con un tetto ricoperto di erica ma, mimetizzandosi con la vegetazione circostante, a primo impatto sembra essere letteralmente invisibile. Al suo interno ci sono due letti a cassettone, una stufa a legno e una cucina attrezzata con zona pranzo, il tutto arredato con uno stile minimalista.

Mullagrach Island

Il prezzo dell'isola scozzese

Messa all'asta sul sito Savills, Mullagrach Island è stata proposta a un prezzo di 350.000 sterline, ovvero circa 405.000 euro, praticamente quanto costa un appartamento di 80 mq nel centro di una delle principali città italiane. Il nuovo proprietario avrà la possibilità di trasferirsi immediatamente, visto che la baita viene venduta ristrutturata e arredata. Sull'isola si potranno ammirare i resti di antichi rifugi e una ricca fauna selvatica (tra gli animali più insoliti ci sono stercorari maggiori, cormorani, fulmari, oche selvatiche e lontre). In quanti sognano di cambiare vita trasferendosi in questo paradiso incontaminato?