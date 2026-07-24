Quasi 100 milioni di euro per un’isola privata in Brasile: è ispirata al covo di James Bond

Sognate un’isola privata dotata di ogni comfort? Vi bastano 100 milioni di euro per acquistare questo paradiso al largo di Rio De Janeiro, in Brasile.

Chi non ha mai sognato di abbandonare tutto e di dare il via a una nuova vita in un luogo incontaminato, dove trascorrere le giornate tra relax, pesca e contatto con la natura? Farlo è possibile, basta solo avere un gruzzolo da parte per investire in un'isola privata. L'ultima arrivata sul mercato è l'isola di Pitanguy, in Brasile, al largo di Rio De Janeiro, un vero e proprio paradiso appartenuto al chirurgo plastico di fama mondiale Ivo Pitanguy. Morto nel 2016, ha lasciato in eredità questa esclusiva proprietà, che ora la famiglia ha deciso di mettere in vendita.

L'isola con eliporto e acquario naturale

Situata al largo della costa di Rio de Janeiro, l'isola di Pitanguy è stata messa in vendita dagli eredi del dottor Ivo Pitanguy, che fino a quando è stato in vita ha passato molto tempo in questo paradiso. Pioniere dell'iconico intervento di BBL (Brazilian Butt Lift), ha utilizzato la proprietà come rifugio privato per la sua famiglia, ospitando spesso anche star di Hollywood, da Tom Cruise e Katie Holmes a Frank Sinatra e all'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Naturalmente non ha lasciato il luogo incontaminato, l'ha rimodellato con dei servizi di lusso, dai 6 bungalow in stile modernista alle 9 suite, fino ad arrivare all'enorme piscina. Non ha rinunciato a una pista di atterraggio di 400 metri, a un porto turistico, a dei campi da tennis e da golf e a degli scorci con una meravigliosa vista sulla Baia dei Re. L'isola vanta anche una foresta con sentieri, spiagge private, sorgenti di acqua dolce e un acquario naturale.

Isola di Pitanguy

Il nuovo proprietario può costruire una villa da 2.800 mq

Stando alle indiscrezioni, per dare un nuovo volto all'isola pare che il dottore brasiliano avesse chiesto agli architetti ingaggiati di ispirarsi al covo di James Bond progettato da Francisco Scaramanga, il "cattivo" comparso nel film L'uomo dalla pistola d'oro del 1974. Oggi, però, l'isola è disabitata: gli eredi l'hanno affidata all'agenzia immobiliare Beauchamp Estates, che l'ha messa in vendita a 75 milioni di sterline, ovvero quasi 100 milioni di euro. Il nuovo proprietario, visti gli immensi spazi disponibili, potrebbe anche aggiungere una villa da 2.800 mq sul lato orientale (naturalmente dopo un'apposita richiesta di approvazione urbanistica al comune locale), aumentandone ancora di più il valore. Insomma, l'isola privata tra le acque brasiliane offre uno straordinario potenziale: in quanti sarebbero disposti a spendere una cifra simile?