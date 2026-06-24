L’isola di Santa Cristina in vendita: 24 milioni per la proprietà veneziana appartenuta agli Swarovski

Avete mai sentito parlare dell’isola di Santa Cristina? Si trova nella Laguna veneziana e, dopo essere appartenuta alla famiglia Swarovski per oltre 40 anni, ora è stata messa in vendita.

Avete mai sognato di avere un'isola tutta vostra su cui rifugiarvi per ritrovare voi stessi e godervi il totale relax? Da oggi questo desiderio può diventare realtà senza dover volare oltreoceano: in Italia, per la precisione nella Laguna di Venezia, esiste una piccola isola privata che è stata messa in vendita. Si chiama Santa Cristina e vanta una storia millenaria ma ora è possibile acquistarla, diventando i nuovi proprietari dopo la famiglia Swarovski.

L'isola nella Laguna con maxi villa e vigneto

Santa Cristina è un'isola privata di circa 30 ettari che si trova nella Laguna veneziana, per la precisione tra Burano e Lio Piccolo, e, dopo essere stata di proprietà della famiglia Swarovski negli ultimi 40 anni, ora è stata messa in vendita. A occuparsi dell'affare è Venice Sotheby's, che la definisce un'opportunità eccezionale per assicurarsi tranquillità e totale privacy. Sulla sua superficie ci sono una maxi villa con piscina, una casa colonica separata, una cappella, 5 barche, un pontile e un enorme giardino con vigneto, frutteto, uliveto e orto. La villa, in particolare, conta 9 camere da letto con bagno privato (può ospitare un massimo di 15 persone) ed è dotata di una meravigliosa terrazza sopraelevata con vista sulla Laguna. Naturalmente non manca un eliporto, essenziale per agevolare gli arrivi e le partenze sull'isola. Qual è il prezzo di questo paradiso? 24 milioni di euro.

La storia dell'isola di Santa Cristina

L'isola di Santa Cristina non è diventata famosa solo grazie ai suoi ex proprietari, gli Swarovski, ma anche grazie alla sua storia millenaria. Nel Medioevo veniva chiamata Ammiana ed era un'area lagunare di una certa importanza, che però venne abbandonata con il progressivo impaludamento. A cosa deve il suo nome? Al monastero benedettino risalente al VII secolo, che ha ospitato le reliquie di Santa Cristina di Tiro, portate via da Costantinopoli. Nel ‘900 rimase praticamente quasi vuota, almeno fino agli anni '70, quando partì un intervento di recupero. Nel 1986 fu Gernot Langes-Swarovski ad acquistarla e a darle una nuova vita. Appassionato di agricoltura biologica, creò dei vigneti di Cabernet Sauvignon e Merlot, collaborando addirittura con l’Università Ca’ Foscari di Venezia per preservare la tradizione ittica locale. Oggi, dopo essere stata gestita dai coniugi Sandra e Rene Deutsch, l'isola è stata messa in vendita. Chi sarà disposto a fare un simile investimento?