Comprare un’isola privata nei Caraibi? È possibile, bastano 26 milioni di euro

Avete sempre sognato di vivere su un’isola deserta nel bel mezzo dell’oceano? Da oggi è possibile, bastano oltre 26 milioni di euro.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Chi non sogna di vivere il resto della propria vita su un'isola remota e paradisiaca nel bel mezzo di un oceano cristallino? Sono moltissimi coloro che, stanchi del comune stress quotidiano, del traffico e dei continui impegni, desiderano abbandonare tutto e darsi alle esperienze wild, solo che il più delle volte il progetto rimane un'utopia. Da oggi è possibile farlo: è stata messo in vendita un atollo dei Caraibi, un tempo appartenuto a Shakira, peccato solo che la cifra proposta sia da capogiro.

L'isola nelle Bahamas appartenuta a Shakira

Si chiama Bonds Cay ed è un angolo di paradiso situato nelle Bahamas settentrionali, a circa 200 km da Miami, in Florida. Si estende su 2,63 km quadrati e fino a qualche anno fa era di proprietà di Shakira (che l'aveva acquistata nel 2006 per circa 12,6 milioni di euro). L'obiettivo della cantante era trasformare l'isola in un "rifugio per artisti" con tanto di hotel e residenze di lusso. Alla fine, però, il progetto non è andato in porto e l'atollo è stato rimesso in vendita. Circondata da 20 km di acque turchesi, da meravigliose spiagge di sabbia bianca e da calette protette, Bonds Cay offre incredibili viste panoramiche sull'Oceano Atlantico. Diverse isole situate nelle vicinanze, inoltre, sono facilmente raggiungibili con jet privati, elicotteri o yacht, visto che hanno tutte delle piste d'atterraggio.

Bonds Cay
Bonds Cay

L'alternativa "economica" all'isola caraibica

A gestire la vendita dell'isola è l'agenzia immobiliare locale Corcoran CA Christie Bahamas, che l'ha presentata come il luogo ideale per creare qualcosa di eccezionale ma preservando la sua anima ecologica. Può essere trasformata in un resort di lusso, in un complesso residenziale esclusivo o in un rifugio ultra-privato per famiglie: trovare un'isola di queste dimensioni rimasta incontaminata è incredibilmente raro ed è per questo che il prezzo proposto è di oltre 26 milioni di euro. Chi non può permettersi una cifra simile può optare per una alternativa più "economica": l'isola di Eilean Mor, sulla costa occidentale scozzese, venduta a "sole" 275.000 sterline (oltre 315.000 euro). In quanti sognano un simile acquisto folle?

Viaggi
Immagine
