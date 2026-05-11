Arriva Uber Boat: come funziona l’app per noleggiare barche nel Mar Mediterraneo

Siamo sempre stati abituati ad associare Uber al servizio taxi e alle automobili ma ora per l'azienda è arrivato il momento di andare alla conquista del mondo nautico. A partire da giugno 2026 introdurrà il servizio Uber Boat che, in collaborazione con la piattaforma Click&Boat, darà agli utenti la possibilità di prenotare esperienze in barca nel Mar Mediterraneo attraverso l'app: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul servizio destinato a spopolare durante le vacanze in Europa

Come è nato Uber Boat

Si chiama Uber Boat ed è il servizio di taxi "nautico" nato nel 2020 per consentire agli utenti di attraversare il Tamigi, il fiume di Londra. Si tratta di un vero e proprio bus su acqua che, in partnership con Thames Clippers, prevede 20 diverse fermate, raggiungibili in tempi molto più rapidi rispetto alla classica metropolitana. Nell'estate 2024 il servizio è stato esteso con formule su misura anche in destinazioni selezionate, da Mykonos a Corfù, fino ad arrivare a Santorini, Ibiza e Parigi. In Italia, invece, negli scorsi anni è stato proposto a Venezia con le Limo Boat e in Costiera Amalfitana con la possibilità di prenotare escursioni con skipper su imbarcazioni di lusso.

Noleggi giornalieri con skipper attraverso Click&Boat

In vista dell'estate 2026 Uber Boat estenderà il suo servizio in una ventina di destinazioni nel Mar Mediterraneo, dall'Italia alla Spagna, fino ad arrivare a Francia, Portogallo e Croazia. Costiera Amalfitana, Spalato, Dubrovnik, Saint-Tropez, Nizza e Barcellona: sull'app sarà possibile prenotare una delle 55.000 imbarcazioni a noleggio disponibili e prenotare un'esperienza a tema, dagli aperitivi sul mare alle gite nelle calette nascoste. I noleggi saranno giornalieri e con skipper, dunque non serviranno competenze tecniche o patente nautica, e dovranno essere prenotati sulla piattaforma Click&Boat. L'obiettivo è consentire agli utenti di prenotare esperienze ed escursioni in barca facilmente attraverso app, aumentando in contemporanea la visibilità delle flotte in alta stagione.