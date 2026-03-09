La prima nave da crociera che ha a bordo un’intera pista per go-kart

La Norwegian Joy ha deciso di portare un po’ di adrenalina a bordo della sua crociera, costruendo una pista da go-kart sulla nave e comprando un’isola privata sulla quale “volare” con ziplines.

Norwegian Joy

Relax, intrattenimento, ottima cucina: andare in crociera significa fare una vacanza in cui davvero regnano pace, tranquillità e riposo. A volte, forse, anche un po' troppo. Si può sentire, infatti, durante questi lunghi viaggi la mancanza di un po' di adrenalina che renda le cose più esuberanti e dinamiche. Per sopperire a questa necessità sempre più compagnie si stanno spingendo oltre i limiti pensabili per fare provare ai propri passeggeri il brivido del divertimento. Tra queste, spicca sicuramente la Norwegian Joy, la nave della Norwegian Cruise Line che vanta un'attrazione assolutamente originale e, soprattutto, una novità a livello mondiale: una pista per go-kart sulla nave.

La pista go–kart della Norwegian Joy

Guidare un go-kart in mezzo all'oceano

Gli ospiti della Norwegian Joy possono correre sulla pista dei go-kart immersi nell'oceano e ad una velocità di 35 chilometri orari: un'attrazione che sicuramente soddisfa chi è in cerca di adrenalina. La prima pista di go-kart al mondo costruita su una nave è distribuita su due livelli e presenta curve strette e tornanti divertenti, adatti a tutti gli ospiti della nave, dagli adulti alle famiglie.

La pista go–kart

I go-kart sfrecciano sulla pista mentre la nave continua il suo percorso seguendo il mare, le persone sono circondate solo da acqua aperta e cielo: i go-kart sono infatti alimentati elettricamente, il che consente loro di fermarsi rapidamente e in sicurezza in caso di malfunzionamento o se un pilota deve uscire dalla pista. Se poi i piloti desiderano sorpassare, ad esempio in occasione di una gara adrenalinica, ogni volante è dotato di un pulsante "boost" che offre una breve accelerazione extra. Ogni giro dura circa otto minuti ed è disponibile sia per chi viaggia da solo che in coppia, a un costo di 12 euro a persona.

Uno dei go–kart della Norwegian Joy

Le altre attrazioni della Norwegian Joy

I go-kart non sono però l'unica attrazione della Norwegian Joy, il transatlantico norvegese ha infatti investito ben 740 milioni di euro per creare la migliore nave di sempre. Sempre a bordo è presente, infatti, il Vibe Beach Club, un punto di ritrovo pensato unicamente per gli adulti con vasche idromassaggio e lettini rilassanti. Non manca anche il parco acquatico chiamato The Ocean Loop, che presenta il primo scivolo acquatico a doppio giro su una nave da crociera, che affaccia inoltre direttamente sul mare.

Il parco acquatico della nave

Per chi vuole rilassarsi, dopo una giornata di avventure ed emozioni forti, sulla nave si trova la pluripremiata Mandara Spa, il posto perfetto dove rilassarsi e ammirare l'oceano grazie a dalle grandi finestre. Infine, un altro primato per la Norwegian Cruise Line, che diventa la prima compagnia di crociere a comprare un'isola privata, la Great Stirrup Cay alle Bahamas. Si tratta di un posto incredibile, con sabbia bianca e acqua cristallina, e che permette di fare numerose attività. Ci sono due percorsi di teleferica "umana" chiamati Osprey e Seahawk, che confluiscono in una torre che sovrasta le file di lettini sulle spiagge, dando la possibilità ai turisti di "volare"con le zipline sopra l'isola: anche in questo caso, quindi, pura adrenalina.