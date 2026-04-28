La crociera che fa il giro del mondo, dura 139 giorni ed esplora 5 continenti attraversando 3 oceani

Baia di Hanalei, Kauai, Hawaii

Svegliarsi tra i grattacieli di New York, attraversare il Pacifico e ritrovarsi a passeggiare tra i templi del Giappone, e brindare al Capodanno a Los Angeles, per poi perdersi nelle spiagge delle Maldive. Il Giro del Mondo 2028 di Costa Crociere a bordo della Costa Delizia è un viaggio che sembra pensato per chi ha sempre immaginato di vedere tutto, senza scegliere una sola destinazione. In 139 giorni si attraversano tutti e cinque continenti e tre oceani, con tappe iconiche e soste più lunghe del solito, pensate per vivere davvero i luoghi e non solo fare soste veloci. In un periodo in cui anche i viaggi sembrano essere diventati una lista da spuntare, viaggiare in crociera per un anno è un modo per cambiare il ritmo e diventare parte integrante e attiva dell’esperienza, tra giornate che passate a esplorare alcuni tra i luoghi più belli del mondo e altre vissute a pieno incontrando gente di ogni cultura.

Exuma, Bahamas

Dagli Stati Uniti alle Bahamas, tra metropoli e paradisi tropicali

Il viaggio inizia negli Stati Uniti, con due giorni a New York che permettono di respirare davvero l’energia della città, tra Central Park e Times Square. Da qui si attraversa il Canale di Panama fino a raggiungere Los Angeles, dove si festeggia il Capodanno, con il tempo necessario per esplorare la città oltre i soliti cliché. Subito dopo, il paesaggio cambia completamente con le Hawaii, tra Hilo e Honolulu, dove il Pacifico conquista e la natura incanta e trascina in un altro mondo, forse più magico. Una delle novità più attese è sicuramente la sosta a Celebration Key, l’isola privata alle Bahamas aperta per la prima volta agli ospiti Costa, un luogo che punta tutto su spiagge bianchissime e mare cristallino, per dare proprio l’idea di vacanza relax.

Los Angeles

Dalla Nuova Zelanda all’Asia, tra natura selvaggia e città futuristiche

Dopo il continente americano, la rotta si spinge verso l’Oceania. In Nuova Zelanda la natura è protagonista assoluta, mentre le Fiji e Samoa offrono scenari che sembrano amplificare ogni colore, dal verde intenso della vegetazione al blu del mare.

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Momi Fiji

Poi si viaggia verso l’Asia, con un cambio netto di atmosfera: Tokyo si visita con due giorni a disposizione, abbastanza per cogliere il contrasto tra tradizione e futuro. Phuket e Langkawi portano invece in un sud-est asiatico fatto di spiagge, mercati notturni e culture variegate, dove ogni tappa ha un’identità precisa.

Il quartiere dei libri di Jinbocho, Tokyo

Australia, Africa e oceano Indiano: i paesaggi estremi

Il viaggio prosegue poi in Australia, con Sydney che accoglie i passeggeri per due giorni, seguita da Melbourne e Cairns, punto di accesso alla Grande Barriera Corallina. Da qui si passa in seguito all’Africa, con tre tappe in Sudafrica, Durban, Port Elizabeth e Cape Town, che raccontano tre volti diversi dello stesso Paese.

Sydney

L’oceano Indiano aggiunge altre immagini forti, dalle Maldive, dove l’acqua è così trasparente da sembrare irreale, a Mauritius, fino alla Namibia, con Walvis Bay, dove il deserto incontra l’oceano in uno dei paesaggi più sorprendenti e irreali dell’intero itinerario.

Walvis Bay, Namibia

Quanto costa fare la crociera con Costa Delizia

Il prezzo per il giro completo di 139 giorni parte da circa 18 mila euro a persona per una cabina interna e cresce in base alla posizione e alla tipologia di cabina, fino a superare facilmente i 25 o 30 mila euro per le suite più spaziose e con balcone. Si tratta quindi di un viaggio di fascia alta, anche perché la durata è decisamente più lunga rispetto a una crociera tradizionale. Nel costo sono inclusi alloggio e pensione completa, mentre restano a parte escursioni, bevande e servizi extra.

Un tipico mercaton a Grand Baie, Mauritius

La nave su cui si viaggia, la Costa Deliziosa, è stata studiata nei minimi dettagli: ci sono molti ristoranti con cucine diverse, bar e lounge distribuiti sui ponti, un teatro per gli spettacoli serali, piscine e aree esterne, oltre alla spa e alla palestra. Durante un viaggio così lungo, la quotidianità si organizza tra giornate di navigazione e soste: eventi a tema legati alle destinazioni, intrattenimento serale, attività culturali e momenti più relax. Inoltre, un aspetto decisamente interessante è che anche la ristorazione segue il viaggio, con menu che cambiano in base alle tappe.