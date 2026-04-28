stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La crociera che fa il giro del mondo, dura 139 giorni ed esplora 5 continenti attraversando 3 oceani

Un viaggio di 139 giorni tra cinque continenti, dagli Stati Uniti all’Asia fino all’Africa, con tappe esplorative e un itinerario completo: il Giro del Mondo 2028 di Costa Crociere parte da circa 18 mila euro a persona.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Baia di Hanalei, Kauai, Hawaii
Baia di Hanalei, Kauai, Hawaii

Svegliarsi tra i grattacieli di New York, attraversare il Pacifico e ritrovarsi a passeggiare tra i templi del Giappone, e brindare al Capodanno a Los Angeles, per poi perdersi nelle spiagge delle Maldive. Il Giro del Mondo 2028 di Costa Crociere a bordo della Costa Delizia è un viaggio che sembra pensato per chi ha sempre immaginato di vedere tutto, senza scegliere una sola destinazione. In 139 giorni si attraversano tutti e cinque continenti e tre oceani, con tappe iconiche e soste più lunghe del solito, pensate per vivere davvero i luoghi e non solo fare soste veloci. In un periodo in cui anche i viaggi sembrano essere diventati una lista da spuntare, viaggiare in crociera per un anno è un modo per cambiare il ritmo e diventare parte integrante e attiva dell’esperienza, tra giornate che passate a esplorare alcuni tra i luoghi più belli del mondo e altre vissute a pieno incontrando gente di ogni cultura.

Exuma, Bahamas
Exuma, Bahamas

Dagli Stati Uniti alle Bahamas, tra metropoli e paradisi tropicali

Il viaggio inizia negli Stati Uniti, con due giorni a New York che permettono di respirare davvero l’energia della città, tra Central Park e Times Square. Da qui si attraversa il Canale di Panama fino a raggiungere Los Angeles, dove si festeggia il Capodanno, con il tempo necessario per esplorare la città oltre i soliti cliché. Subito dopo, il paesaggio cambia completamente con le Hawaii, tra Hilo e Honolulu, dove il Pacifico conquista e la natura incanta e trascina in un altro mondo, forse più magico. Una delle novità più attese è sicuramente la sosta a Celebration Key, l’isola privata alle Bahamas aperta per la prima volta agli ospiti Costa, un luogo che punta tutto su spiagge bianchissime e mare cristallino, per dare proprio l’idea di vacanza relax.

Los Angeles
Los Angeles

Dalla Nuova Zelanda all’Asia, tra natura selvaggia e città futuristiche

Dopo il continente americano, la rotta si spinge verso l’Oceania. In Nuova Zelanda la natura è protagonista assoluta, mentre le Fiji e Samoa offrono scenari che sembrano amplificare ogni colore, dal verde intenso della vegetazione al blu del mare.

Leggi anche
Le foto della nave da crociera più grande al mondo: ha un acquapark e 28 ristoranti
Momi Fiji
Momi Fiji

Poi si viaggia verso l’Asia, con un cambio netto di atmosfera: Tokyo si visita con due giorni a disposizione, abbastanza per cogliere il contrasto tra tradizione e futuro. Phuket e Langkawi portano invece in un sud-est asiatico fatto di spiagge, mercati notturni e culture variegate, dove ogni tappa ha un’identità precisa.

Il quartiere dei libri di Jinbocho, Tokyo
Il quartiere dei libri di Jinbocho, Tokyo

Australia, Africa e oceano Indiano: i paesaggi estremi

Il viaggio prosegue poi  in Australia, con Sydney che accoglie i passeggeri per due giorni, seguita da Melbourne e Cairns, punto di accesso alla Grande Barriera Corallina. Da qui si passa in seguito all’Africa, con tre tappe in Sudafrica, Durban, Port Elizabeth e Cape Town, che raccontano tre volti diversi dello stesso Paese.

Sydney
Sydney

L’oceano Indiano aggiunge altre immagini forti, dalle Maldive, dove l’acqua è così trasparente da sembrare irreale, a Mauritius, fino alla Namibia, con Walvis Bay, dove il deserto incontra l’oceano in uno dei paesaggi più sorprendenti e irreali dell’intero itinerario.

Walvis Bay, Namibia
Walvis Bay, Namibia

Quanto costa fare la crociera con Costa Delizia

Il prezzo per il giro completo di 139 giorni parte da circa 18 mila euro a persona per una cabina interna e cresce in base alla posizione e alla tipologia di cabina, fino a superare facilmente i 25 o 30 mila euro per le suite più spaziose e con balcone. Si tratta quindi di un viaggio di fascia alta, anche perché la durata è decisamente più lunga rispetto a una crociera tradizionale. Nel costo sono inclusi alloggio e pensione completa, mentre restano a parte escursioni, bevande e servizi extra.

Un tipico mercaton a Grand Baie, Mauritius
Un tipico mercaton a Grand Baie, Mauritius

La nave su cui si viaggia, la Costa Deliziosa, è stata studiata nei minimi dettagli: ci sono molti ristoranti con cucine diverse, bar e lounge distribuiti sui ponti, un teatro per gli spettacoli serali, piscine e aree esterne, oltre alla spa e alla palestra. Durante un viaggio così lungo, la quotidianità si organizza tra giornate di navigazione e soste: eventi a tema legati alle destinazioni, intrattenimento serale, attività culturali e momenti più relax. Inoltre, un aspetto decisamente interessante è che anche la ristorazione segue il viaggio, con menu che cambiano in base alle tappe.

Elefanti in Namibia
Elefanti in Namibia
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Le gonne midi a vita bassa sono il capo di tendenza della primavera 2026
I 10 abbinamenti di colore inaspettati per la Primavera/Estate 2026: viola, giallo e rosso, chi dice che non si può?
I 10 abbinamenti di colore inaspettati per la Primavera/Estate 2026: viola, giallo e rosso, chi dice che non si può?
Tutti pazzi per le sneaker ballerina: lo street style incontra il balletto nel trend Primavera/Estate 2026 
Tutti pazzi per le sneaker ballerina: lo street style incontra il balletto nel trend Primavera/Estate 2026 
Camicia maschile, 7 modi per abbinarla in primavera 2026 e gli outfit casual o eleganti da copiare
Camicia maschile, 7 modi per abbinarla in primavera 2026 e gli outfit casual o eleganti da copiare
Le 7 fantasie di tendenza per la primavera 2026: dal micro floral alle righe bold, come si abbinano
Le 7 fantasie di tendenza per la primavera 2026: dal micro floral alle righe bold, come si abbinano
Tendenze primavera 2026, è la fine del minimalismo: sono di moda fiori 3D, cristalli e jeans preziosi
Tendenze primavera 2026, è la fine del minimalismo: sono di moda fiori 3D, cristalli e jeans preziosi
Sono questi i 6 colori di tendenza per la Primavera/Estate 2026: turchese, burro e menta le tonalità must have
Addio trench: la giacca tecnica in nylon domina le tendenze della primavera 2026 
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views