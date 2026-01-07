Partita da Genova la crociera da record: quanto costa il doppio giro del mondo di 4 mesi

La nave è salpata da Genova e proseguirà il viaggio fino a maggio attraverso un lungo itinerario: è come fare due volte il giro del mondo.

La MSC World Cruise 2026 è il viaggio più lungo mai realizzato dalla compagnia: una crociera da record. La nave è salpata dal porto di Genova e proseguirà il suo tour in giro per il mondo fino a maggio: il rientro, nuovamente al porto di Genova, è previsto il 16 maggio. I passeggeri che hanno deciso di intraprendere questa avventura avranno l'occasione di visitare cinque continenti e 46 destinazioni diverse in 33 Paesi nell'arco di quattro mesi e dodici giorni di navigazione continua.

La MSC Magnifica salpata il 5 gennaio ha a bordo 2.300 passeggeri provenienti da 60 Paesi: dinanzi a loro ci sono tre oceani diversi da attraversare per un totale di 74mila chilometri da percorrere, corrispondenti a circa 40mila miglia nautiche. È quasi il doppio rispetto alla circonferenza terrestre, che è di 40 mila chilometri o poco più. La nave possiede ogni tipo di comfort: 12 bar, Spa, teatro, piscina all'aperto, campo da tennis, palestra, lavanderia, casinò.

È record per la compagnia, che mai aveva organizzato un viaggio così lungo. C'erano già state edizioni precedenti della stessa crociera intorno al mondo, ma mai per una così ampia durata temporale. Rispetto al passato, stavolta sono stati aggiunti circa dieci giorni in più in mare aperto: di fatto sarà come compiere quasi due giri del mondo. I passeggeri avranno modo di visitare prima il Mediterraneo, poi una volta superate le Colonne d'Ercole si proseguirà verso i Caraibi meridionali per poi dirigersi nelle Barbados, in Colombia e Costa Rica. Una volta superato il Canale di Panama si entrerà nel Pacifico e sarà la volta della costa occidentale delle Americhe con tappe in Guatemala, Messico, San Diego e Los Angeles.

Si toccheranno poi Hawaii, Polinesia, Samoa e Fiji per arrivare dall'altra parte del mondo in Nuova Zelanda e Australia. Dopo l'Asia con Manila, Taiwan, Giappone, Corea, Vietnam, Singapore e Malesia si farà sosta alle Seychelles, Mauritius e Réunion, prima di circumnavigare il Capo di Buona Speranza e risalire l’Africa da Città del Capo a Capo Verde. Sarà a quel punto già tempo di rientrare in Europa. La MSC World Cruise 2026 include anche 15 escursioni gratuite perfette per godersi i paesaggi più incantevoli previsti durante il percorso: un tour di Sydney, la visita a Tokyo, il tour di Shangai e molto altro ancora.

Già sono aperte le prenotazioni per le prossime due edizioni, in partenza nel 2027 e 2028. Il prezzo? La crociera di 121 giorni a bordo della MSC Magnifica in partenza il 5 gennaio 2027 da Genova costa 17.370 euro a persona, che includono pensione completa, intrattenimento, servizi a bordo e assicurazione. È la sistemazione in cabina interna, ma a bordo ci sono anche le suite, le sistemazioni con balcone e quelle vista mare che sicuramente hanno un costo maggiore.