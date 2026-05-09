Il matrimonio del figlio di Lorella Cuccarini: camicie di pizzo per lui, abito lungo e corto per la sposa

Giorgio Capitta e Sole Galanti si sono concessi più cambi look nel giorno del matrimonio; lo sposo è il figlio di Lorella Cuccarini.

Ph. MILL, @mill_photo

Giorgio Capitta è il più piccolo dei figli di Lorella Cuccarini e Silvio Testi. Il 26enne è convolato a nozze con la fidanzata Sole Galanti. Gli sposi non appartengono al mondo della televisione e dello spettacolo, il matrimonio ha avuto poca risonanza sui social: hanno tenuto tutto intimo e riservato. Solo a distanza di giorni sono state condivise le prime foto, realizzate nel corso della giornata dai fotografi dello Studio Mill di Lucia Dovere e Claudia Giglio, specializzato proprio in matrimoni. È stata la conduttrice televisiva stessa, a mostrarle con orgoglio a fan e follower.

La cerimonia si è svolta nel Santuario della Madonna della Sorresca, a Sabaudia; poi la coppia ha proseguito coi festeggiamenti in un vicino hotel affacciato sul lungomare. La sposa è la stylist di Lorella Cuccarini e nel corso della giornata ha sfoggiato due abiti diversi. Questa è un'abitudine che sta prendendo piede sempre più nel mondo wedding. Le spose apprezzano l'idea del cambio look, perché consente di sfoggiare due creazioni differenti così da scandire due differenti momenti.

Il primo abito da sposa, Ph. MILL @mill_photo

Solitamente si predilige qualcosa di classico e tradizionale in Chiesa e qualcosa di più moderno e sbarazzino per il party, che è la parte più movimentata, dove ci si sbizzarrisce e ci si diverte in compagnia. Sole Galanti, dunque, ha optato per un abito molto semplice in Chiesa, con capo coperto dall'immancabile velo, che in questo caso è corto. Il vestito a sirena, lungo fino alle caviglie, presenta una balza sulla scollatura con un dettaglio ricamato sulla spallina destra.

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Il secondo abito da sposa, Ph. MILL @mill_photo

Decisamente diverso il secondo look. Ha optato per un abito strapless corto con gonna asimmetrica e guanti, completando l'outfit nuziale con un paio di sandali color oro. Anche lo sposo si è cambiato d'abito nel corso della giornata, mantenendo fede al dress code total white. Ha però sfoggiato diverse camicie candide, tutte molto particolari, diverse dal capo classico che solitamente si vede addosso agli sposi nel giorno del sì.

Giorgio Capitta, Ph. MILL @mill_photo

Negli scatti messi su Instagram ne indossa una a maniche corte riccamente ricamata, una più ampia a maniche lunghe con colletto e bottoni. Il negozio di antiquariato specializzato in vintage Antichità Petroni si è occupato dei look degli sposi che sono firmati da John Galliano e Dolce&Gabbana. Abito bianco anche per Lorella Cuccarini, ma non è un "errore". Di solito ai matrimoni gli invitati non si vestono di bianco, ma in questo caso è stato un desiderio degli sposi, che hanno voluto un dress code total white.