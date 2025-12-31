L’abito da sposa in pizzo di Natasha Stefanenko: nozze bis col marito Luca Sabbioni dopo 30 anni

Instagram @rawanvarella

Le prime nozze 30 anni fa: era il 23 dicembre 1995 quando Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni pronunciarono il fatidico sì a Sant’Elpidio a Mare con rito civile, diventando marito e moglie. La coppia ha deciso di rinnovare le promesse, celebrando un rito religioso: un modo per ribadire il loro amore reciproco e confermare la volontà di passare insieme la vita.

I due hanno scelto una chiesetta di Pitinga, dunque sono volati in Brasile assieme a una ventina di amici e stavolta, la cerimonia del 29 dicembre 2025 ha avuto un'ospite speciale. Era infatti presente anche la figlia Sasha, che ha fatto anche da testimone alle nozze bis dei suoi genitori.

Instagram @rawanvarella

Sui social, la modella e conduttrice ha condiviso con fan e follower un video registrato nella giornata del matrimonio, che ne condensa i momenti più belli: l'accoglienza degli amici all'esterno della cappella, l'emozione di Sasha, i sorrisi dei due innamorati in riva al mare, la preparazione prima delle nozze. La sposa questa volta ha scelto un look molto diverso rispetto a quello di 30 anni fa.

Instagram @natasha_stefanenko

Ha anche recuperato delle vecchie foto di quella giornata così speciale, in cui si vede perfettamente l'abito, un modello semplicissimo: era un vestito a maniche lunghe con gonna a trapezio, scollo a barchetta più profondo sulla schiena abbinato a un paio di stivali col tacco quadrato e candida pochette coordinata. Il look delle nozze bis, considerata anche la location, appare più fresco e leggero: un abito interamente lavorato in pizzo francese, con gonna semitrasparente e scollo a V.

Instagram @rawanvarella

È una creazione di Antonio Riva. Immancabile il lungo velo candido, appuntato ai capelli e il bouquet di fiorellini. Delicato look celeste per la testimone, la figlia Sasha. "30 anni fa ci siamo promessi amore eterno. Oggi, guardandoti, so che quella promessa è diventata la nostra verità più bella" ha scritto la sposa qualche giorno prima della cerimonia. È stato possibile, stavolta, procedere con rito religioso per un motivo: all'epoca delle prime nozze non era battezzata.