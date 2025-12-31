L’abito da sposa in pizzo di Natasha Stefanenko: nozze bis col marito Luca Sabbioni dopo 30 anni
Le prime nozze 30 anni fa: era il 23 dicembre 1995 quando Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni pronunciarono il fatidico sì a Sant’Elpidio a Mare con rito civile, diventando marito e moglie. La coppia ha deciso di rinnovare le promesse, celebrando un rito religioso: un modo per ribadire il loro amore reciproco e confermare la volontà di passare insieme la vita.
I due hanno scelto una chiesetta di Pitinga, dunque sono volati in Brasile assieme a una ventina di amici e stavolta, la cerimonia del 29 dicembre 2025 ha avuto un'ospite speciale. Era infatti presente anche la figlia Sasha, che ha fatto anche da testimone alle nozze bis dei suoi genitori.
Sui social, la modella e conduttrice ha condiviso con fan e follower un video registrato nella giornata del matrimonio, che ne condensa i momenti più belli: l'accoglienza degli amici all'esterno della cappella, l'emozione di Sasha, i sorrisi dei due innamorati in riva al mare, la preparazione prima delle nozze. La sposa questa volta ha scelto un look molto diverso rispetto a quello di 30 anni fa.
Ha anche recuperato delle vecchie foto di quella giornata così speciale, in cui si vede perfettamente l'abito, un modello semplicissimo: era un vestito a maniche lunghe con gonna a trapezio, scollo a barchetta più profondo sulla schiena abbinato a un paio di stivali col tacco quadrato e candida pochette coordinata. Il look delle nozze bis, considerata anche la location, appare più fresco e leggero: un abito interamente lavorato in pizzo francese, con gonna semitrasparente e scollo a V.
È una creazione di Antonio Riva. Immancabile il lungo velo candido, appuntato ai capelli e il bouquet di fiorellini. Delicato look celeste per la testimone, la figlia Sasha. "30 anni fa ci siamo promessi amore eterno. Oggi, guardandoti, so che quella promessa è diventata la nostra verità più bella" ha scritto la sposa qualche giorno prima della cerimonia. È stato possibile, stavolta, procedere con rito religioso per un motivo: all'epoca delle prime nozze non era battezzata.