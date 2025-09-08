Il matrimonio di Naike Rivelli e Roberto Marzano: la sposa indossa abito avorio e ombrellino di fiori

Naike Rivelli e Roberto Marzano sono marito e moglie. Ieri sono diventati protagonisti di una cerimonia intima e privata nella casa di lei, dove i festeggiamenti sono andati avanti fino a tarda notte. Cosa ha indossato la figlia di Ornella Muti per il gran giorno?

La stagione dei matrimoni non è ancora terminata, anzi, sono moltissime le coppie che approfittano di queste ultime giornate d'estate per pronunciare il fatidico sì. È il caso di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che proprio ieri ha sposato Roberto Marzano, diventando protagonista di una cerimonia intima e romantica nella casa in Piemonte in cui vive con la mamma. L'annuncio delle nozze era arrivato qualche tempo fa sui social, quando i due avevano condiviso il momento delle pubblicazioni in Municipio. Oggi sono finalmente marito e moglie e non potrebbero essere più felici. Cosa ha indossato Naike per il gran giorno?

Il matrimonio intimo di Naike Rivelli

Naike Rivelli e Roberto Marzano hanno scelto di organizzare il loro matrimonio in una location intima e immersa nella natura: il casolare in provincia di Alessandria, in Piemonte, dove la sposa vive con Ornella Muti da anni. Dopo la celebrazione del rito civile, i festeggiamenti si sono tenuti in giardino insieme a pochissimi invitati, primi tra tutti i fratelli di Naike Andrea e Carolina Facchinetti. Balli a piedi nudi, lucine scintillanti tra le siepi e lancio del bouquet a bordo piscina: il ricevimento è stato semplice ma allo stesso tempo memorabile, a prova del fatto che la figlia dell'attrice ha voluto far lasciare trionfare semplicemente l'amore e non il gossip o il glamour.

Il matrimonio di Naike Rivelli

Naike Rivelli dice no al bianco per il matrimonio

Cosa ha indossato Naike Rivelli per il suo gran giorno? Per lei niente bianco, ha preferito il color avoro, per la precisione un lungo abito di seta con dei decori tono su tono all-over. Il modello scelto, in particolare, è una scamiciata oversize con le maniche ampie, un maxi spacco frontale che lasciava le gambe in mostra e un taglio sulla schiena.

L’abito da sposa di Naike Rivelli

Non sono mancate le scarpe con tacco e zeppa e gli occhiali da sole con le lenti fumé, anche se a fare la differenza è stato un ombrellino di fiori rosa e bianchi con cui si è protetta dal sole. Capelli sciolti e mossi, make-up dai toni semplici e sorriso stampato sulle labbra: Naike Rivelli non sarebbe potuta apparire più bella e raggiante al suo matrimonio.