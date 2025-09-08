Come si è vestita Ornella Muti al matrimonio della figlia Naike Rivelli

Dopo l'affissione delle pubblicazioni in Municipio, a luglio, Naike Rivelli e Roberto Marzano sono convolati a nozze. Il matrimonio si è svolto senza eccessivo clamore mediatico, in linea con quanto la coppia ha sempre fatto: una relazione, la loro, vissuta all'insegna della privacy. L'attrice e l'imprenditore stanno insieme da ormai otto anni: lui è lontano dal mondo dello spettacolo, difatti si sa poco. Una cosa è certa: è molto amato in famiglia. Intervistata da Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, aveva detto che ha un ottimo rapporto con sua madre Ornella Muti. Quest'ultima, ovviamente, non poteva mancare nel grande giorno del sì di sua figlia. Erano presenti anche i fratelli Andrea e Carolina Fachinetti, nati dal secondo matrimonio dell'attrice con Federico Fachinetti. Si tratta in realtà del secondo matrimonio, per Naike Rivelli, dopo quello con l'attore tedesco Manou Lubowski, durato solo nove mesi.

Il matrimonio di Naike Rivelli e Roberto Marzano

Gli sposi hanno scelto un matrimonio intimo, una giornata da condividere unicamente con le persone più care e vicine. Hanno optato per una location immersa nel verde, nella natura: hanno infatti festeggiato con amici e parenti proprio nel casolare in provincia di Alessandria dove vivono da diversi anni. Prima il rito civile, quindi, poi il party in giardino a tema "La Bella addormentata nel bosco, allestito per l'occasione con lucine scintillanti tra le siepi.

Il look di Naike Rivelli e Ornella Muti

È stato un ricevimento semplice: nulla di glamour, nulla di eccessivo o di stravagante. Immancabile, però, il fatidico momento del lancio del bouquet, testimoniato anche sui social. È stato afferrato dalla sorella Carolina. Anche come look, la sposa ha puntato su una creazione nuziale minimal moderna: un lungo abito di seta color avorio con piccole decorazioni tono su tono all-over, maniche lunghe ampie, spacco frontale e taglio sulla schiena abbinato a scarpe color oro. Come tocco originale ha aggiunto un paio di occhiali da sole colorati.

Leggi anche Il matrimonio di Naike Rivelli e Roberto Marzano: la sposa indossa abito avorio e ombrellino di fiori

Il matrimonio di Naike Rivelli

Il look di Ornella Muti

L'attrice ha puntato su un look minimal e fresco, nel grande giorno del sì pronunciato da sua figlia. La madre della sposa è nota per il suo stile chic e difatti ha scelto un abito a fantasia lungo fino alle caviglie, con spalline rinforzate, bordo della gonna e delle maniche impreziositi da ricami in pizzo, scollo a V. Ornella Muti ha abbinato un paio di calzature iconiche.

Pumps I Love Vivier

È un modello inconfondibile, lo stesso che ha portato sul palco dell'Ariston, quando ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2022 come co-conduttrice. Sono di Roger Vivier, in un delicatissimo color cipria, rese uniche dal dettaglio romantico sulla punta: la forma di un cuore.