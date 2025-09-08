Naike Rivelli ha sposato Roberto Marzano: le foto del matrimonio, presente mamma Ornella Muti

Sabato 6 settembre Naike Rivelli ha sposato il compagno Roberto Marzano. La figlia di Ornella Muti ha condiviso sui social le immagini della cerimonia, alla quale hanno preso parte la madre e i fratelli Andrea e Carolina Fachinetti.

Naike Rivelli e Roberto Marzano si sono sposati sabato 6 settembre. La figlia di Ornella Muti ha detto sì allo storico compagno nel corso di una cerimonia celebrata nel casolare in cui vive insieme alla madre ad Alessandria, in Piemonte. Presenti all’evento gli amici più cari, l’attrice Ornella Muti, i fratelli Andrea e Carolina Fachinetti e la figlia dello sposo, per un totale di circa 40 invitati. Sui social Naike ha condiviso le foto dei momenti più significativi, compreso quello del sì pronunciato di fronte alle persone a lei più vicine.

I video del matrimonio e il lancio del bouquet

È stata la stessa Naike a pubblicare alcuni video della cerimonia, come quello del lancio del bouquet, finito tra le mani della sorella Carolina, figlia che Ornella Muti ha avuto dall’ex marito, l’imprenditore Francesco Fachinetti. Gli sposi avevano già pronunciato ufficialmente il sì in Comune qualche ora prima della festa, che li ha visti circondati dagli amici più intimi. Il tema scelto dalla coppia è stato quello de La Bella addormentata nel bosco, richiamato anche nel momento della torta, che ricordava quella cadente e sostenuta da un’asta di legno realizzata dalle fate per il sedicesimo compleanno della principessa Aurora.

L’abito e i dettagli della cerimonia ad Alessandria

Particolare la scelta dell’abito della sposa: niente bianco tradizionale, ma un elegante color champagne, con i piedi nudi al posto dei tacchi alti.

Naike e Roberto hanno voluto sposarsi proprio nel casolare in cui vivono con Ornella Muti. Un servizio di catering e un accompagnamento musicale professionale hanno contribuito a realizzare la festa nuziale che desideravano. Protagonista assoluta è stata la frizzante Naike, sempre al centro della scena, mentre il marito Roberto ha mantenuto la sua consueta riservatezza, preferendo restare in secondo piano.