Naike Rivelli e i dettagli inediti delle nozze con Roberto Marzano: come ha reagito la madre Ornella Muti

Naike Rivelli ha parlato del matrimonio con Roberto Marzano. La figlia di Ornella Muti è convolata a nozze lo scorso 6 settembre ad Alessandria, alla presenza di parenti e amici. "È stato molto emozionante, sono felice. Lui mi ha fatto ricredere nell'amore, in questo secondo matrimonio ero più consapevole. Il primo è durato solo 8 mesi", ha svelato la neo sposa ripercorrendo il suo grande giorno e svelando qualche dettaglio inedito.

Naike Rivelli racconta il matrimonio: "Mia madre ha pianto tutto il tempo"

Ospite di Verissimo, nella puntata in onda sabato 13 settembre, Rivelli ha raccontato a Silvia Toffanin il giorno del suo matrimonio, celebrato una settimana fa. Alle sue seconde nozze hanno partecipato amici e parenti e la location è stata la casa ad Alessandria in cui vive sua madre Ornella Muti. "Sono stata accompagnata all'altare dal papà che ho scelto. Non siamo mai stati tutti insieme così uniti, è stato incredibile", ha raccontato le neo sposa.

Al matrimonio non ha partecipato Federico Facchinetti, padre biologico di Naike Rivelli: "Non sta tanto bene, non gliel'ho neanche chiesto perché spaevo sarebbe stato impossibile". La madre Ornella Muti si è commossa fin dall'inizio: "Ho voluto un matrimonio intimo, eravamo in 24, ispirato alle favole e che accontentasse tutte e due le famiglia. Mamma ha iniziato a piangere quando sono arrivati tutti a casa. Per lei averci lì è stata la cosa più bella".

L'amore con Roberto Marzano nato 8 anni fa

Naike Rivelli e Roberto Marzano sono una coppia da 8 anni e il loro primo incontro è avvenuto per caso per un progetto di lavoro. Con il passare del tempo, aveva raccontato la neo sposa su Instagram, l'interesse è arrivato anche sul piano privato. Marzano ha 56 anni, è un imprenditore nel settore edile ed è originario di Gerace, in Calabria, dove Rivelli ha fatto sapere che hanno messo "radici" insieme. "Ero molto chiusa, lui mi ha fatto ricredere nell'amore. Ho scoperto che quando si è grandi l'amore vuol dire avere fiducia nell'altro, rispettarsi e conoscersi, non volersi cambiare", ha raccontato a Toffanin.