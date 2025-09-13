Gossip
video suggerito
video suggerito

Naike Rivelli e i dettagli inediti delle nozze con Roberto Marzano: come ha reagito la madre Ornella Muti

Naike Rivelli ha parlato del matrimonio appena celebrato con Roberto Marzano, suo compagno da 8 anni. Presenti al grande giorno la mamma Ornella Muti, parenti e amici, per una cerimonia intima all’insegna dell’unione familiare.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
150 CONDIVISIONI
Immagine

Naike Rivelli ha parlato del matrimonio con Roberto Marzano. La figlia di Ornella Muti è convolata a nozze lo scorso 6 settembre ad Alessandria, alla presenza di parenti e amici. "È stato molto emozionante, sono felice. Lui mi ha fatto ricredere nell'amore, in questo secondo matrimonio ero più consapevole. Il primo è durato solo 8 mesi", ha svelato la neo sposa ripercorrendo il suo grande giorno e svelando qualche dettaglio inedito.

Naike Rivelli racconta il matrimonio: "Mia madre ha pianto tutto il tempo"

Ospite di Verissimo, nella puntata in onda sabato 13 settembre, Rivelli ha raccontato a Silvia Toffanin il giorno del suo matrimonio, celebrato una settimana fa. Alle sue seconde nozze hanno partecipato amici e parenti e la location è stata la casa ad Alessandria in cui vive sua madre Ornella Muti. "Sono stata accompagnata all'altare dal papà che ho scelto. Non siamo mai stati tutti insieme così uniti, è stato incredibile", ha raccontato le neo sposa.

Al matrimonio non ha partecipato Federico Facchinetti, padre biologico di Naike Rivelli: "Non sta tanto bene, non gliel'ho neanche chiesto perché spaevo sarebbe stato impossibile". La madre Ornella Muti si è commossa fin dall'inizio: "Ho voluto un matrimonio intimo, eravamo in 24, ispirato alle favole e che accontentasse tutte e due le famiglia. Mamma ha iniziato a piangere quando sono arrivati tutti a casa. Per lei averci lì è stata la cosa più bella". 

Leggi anche
Matrimonio a Prima Vista Italia, la nuova edizione: chi sono i single protagonisti e quando inizia su Real Time

L'amore con Roberto Marzano nato 8 anni fa

Naike Rivelli e Roberto Marzano sono una coppia da 8 anni e il loro primo incontro è avvenuto per caso per un progetto di lavoro. Con il passare del tempo, aveva raccontato la neo sposa su Instagram, l'interesse è arrivato anche sul piano privato. Marzano ha 56 anni, è un imprenditore nel settore edile ed è originario di Gerace, in Calabria, dove Rivelli ha fatto sapere che hanno messo "radici" insieme. "Ero molto chiusa, lui mi ha fatto ricredere nell'amore. Ho scoperto che quando si è grandi l'amore vuol dire avere fiducia nell'altro, rispettarsi e conoscersi, non volersi cambiare", ha raccontato a Toffanin.

Gossip
150 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Monica Bertini: "Non faccio il Fantacalcio per tutelare l'obiettività. Quei siti sessisti devono sparire"
Monica Bertini svela la nuova edizione di Pressing
"Napoli ancora favorito, Kean sarà il capocannoniere"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views