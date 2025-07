Chi è Roberto Marzano, futuro marito di Naike Rivelli, e come è nata la loro storia d’amore

Naike Rivelli, artista e figlia di Ornella Muti, convolerà presto a nozze con Roberto Marzano. Lontano dal mondo dello spettacolo, il futuro sposo ha 56 anni, è originario di Gerace (Calabria) e di professione è un imprenditore nel settore edile. Sul suo conto, al momento, non si hanno altre informazioni. La coppia ad agosto festeggerà 8 anni insieme e, un mese dopo, si unirà civilmente in matrimonio come annunciato.

Chi è Roberto Marzano e come è nata la storia d'amore con Naike Rivelli

Naike Rivelli e Roberto Marzano sono una coppia da 8 anni, traguardo che festeggeranno il prossimo agosto. Un mese dopo si sposeranno e diventeranno ufficialmente marito e moglie. L'artista, figlia di Ornella Muti, ha raccontato su Instagram come è nata la loro storia d'amore, poco dopo aver annunciato il matrimonio: "Quando meno me lo aspettavo, ci ho messo sei mesi a capire cosa stava succedendo, è arrivato lui". Il primo incontro per motivi lavorativi, che ben presto hanno lasciato spazio a una complicità anche nella vita privata: "Un appuntamento di lavoro. Collaborazione per creare dei micro moduli di case prefabbricate in acciaio a impatto zero. Era un mio sogno produrle, lui si è fatto avanti, abbiamo lavorato sulla nostra idea, poi mi sono accorto che l'interesse non era solo sul nostro meraviglioso progetto". Sul conto del futuro sposo si hanno al momento poche informazioni: ha 56 anni, è un imprenditore nel settore edile ed è originario di Gerace, in Calabria, dove Rivelli ha fatto sapere che hanno messo "radici" insieme.

Naike Rivelli racconta come è nata la storia con Roberto Marzano

L'annuncio sui social del matrimonio a settembre

È stata Naike Rivelli, con un video pubblicato su Instagram, a ufficializzare le nozze con Roberto Marzano. Nelle immagini condivise su social, la figlia di Ornella Muti ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio affisse al municipio di Lerma, in provincia di Alessandria. La coppia ha reso nota anche la data delle nozze: 6 settembre. "Sono qui al municipio per fare le pubblicazioni, perché il 6 settembre noi ci sposiamo. In maniera molto umile, perché i matrimoni umili sono quelli che durano di più”, ha raccontato nel video.