Marracash: “Elodie non mi ha parlato per 4 anni, essere tornati a farlo dimostra che era amore vero”

La storia d’amore tra Marracasch ed Elodie non poteva non essere raccontata nel docufilm King Marracash, in sala il 25, 26 e 27 maggio. I due cantanti sono apparsi nel film, ricordando momenti insieme e parlando della fine di un amore che aveva incantato i rispettivi fan.

È arrivato in sala il 25 maggio e ci resterà anche il 26 e il 27, il docufilm King Marracash, un racconto diretto da Pippo Mezzapesa che attraversa un anno a stretto contatto con il re del rap italiano, facendone emergere dettagli inediti, intimi. Musica, amicizia, lavoro, ma anche amore, una parte fondamentale del racconto che, infatti, fa un ritratto anche dell'amore nato tra l'artista ed Elodie. Una storia entrata nell'immaginario collettivo, dei fan ma anche di chi i due artisti non li ha mai seguiti con costanza. Una coppia, la loro, diventata in qualche modo emblematica, tanto da far sperare in un possibile ritorno di fiamma. Non poteva mancare, quindi, una parte dedicata a questo amore.

L'inizio dell'amore tra Marracash ed Elodie

Tanto Marracash quanto Elodie raccontano i dettagli di quello che è stato un incontro magico, nato per gioco, ma diventato qualcosa di importante e che, nonostante il tempo trascorso, continua ad avere un posto nei ricordi di entrambi. Il rapper, infatti, racconta che si sono avvicinati in un momento favorevole anche dal punto di vista della carriera:

È stata una bella storia la nostra. Per me è stato un momento molto rilassato e felice. Era nata sul set di Margarita. Io ho cominciato a fare l’idiota con lei e lì è nato tutto. Quello in cui ci siamo conosciuti è stato un momento di cambiamento per entrambi, la mia carriera sbocciava e la sua nasceva.

Una carriera in ascesa quella di Marracash, come è proprio Elodie a sottolineare, partecipando al docufilm, dove ha rimarcato il fatto che spesso non si sentisse all'altezza, sapendo che il suo compagno fosse così focalizzato sulla sua crescita professionale:

Era un momento in cui lui era molto a fuoco dal punto di vista artistico e io mi sentivo molto fortunata di essere al suo fianco. Durante la scrittura eravamo quasi sempre io e Max, il suo produttore. E questa cosa mi metteva un po’ di ansia da prestazione, perché io facendo pop, essendo un interprete, speravo sempre che non pensasse che non fossi all’altezza del suo percorso. Dal punto di vista della relazione questa è una cosa che sicuramente incide.

Marracash ed Elodie alla Mostra del Cinema di Venezia

Come è arrivata la chiusura della storia

La fine della loro storia è arrivata dopo due anni d'amore. È il rapper a raccontare di aver messo in discussione il loro rapporto, il tutto durante la scrittura del suo settimo album, uno tra i più importanti:

Quando ho scritto ‘Noi, Loro e Gli Altri’, lì è esploso il dramma, perché io ho cominciato a mettere in dubbio la nostra storia. E quindi affrontiamo questo dramma, cominciamo a parlare della possibilità di lasciarci. Ci stavamo provando, in realtà, non eravamo decisi a chiudere, stavamo provando a cercare di salvare qualcosa. Poi abbiamo scattato questa copertina, tra l’altro eravamo a casa del compagno di sua mamma, che ci aveva messo a disposizione questa villa dove abbiamo fatto la copertina e poi la storia è finita, la copertina ormai c’era e io mi sono detto che era importante che lei ci fosse comunque, perché aveva fatto parte di quella cosa. Non credo nel cancellare il passato, cioè il passato non si cancella, bisogna farci conti.

Nonostante la storia fosse giunta al capolinea, Elodie partecipa al video di Crazy Love, brano di Marracash che racconta, nemmeno troppo velatamente, alcuni aspetti della fine della loro storia e rivela: "Crazy Love’ è nata anche un po’ da varie discussioni, probabilmente voleva dimostrarmi qualcosa e ci sta e mi ha fatto anche molto piacere. Io sono molto cresciuta grazie anche a questa relazione. Mi fa molto bene esserci in questi dischi, sento le nostre discussioni, sento il nostro rapporto, sento che c’è stato amore". Nel video i due finiscono per uccidersi, diversamente come era stato pensato all'inizio, ed è il cantante a sottolineare come in questo modo abbia voluto mettere in scena la fine della loro relazione.

La copertina del disco di Marracash Noi, Loro e gli Altri

Quattro anni di silenzio e poi la reunion sul palco

Dopo questa ulteriore collaborazione, poi, i due non si sono parlati per quattro anni. Un periodo lungo, durante il quale non sono mancate anche ricostruzioni fantasiose su possibili ritorni di fiamma. Marracash ammette di non aver accettato quel silenzio, ma di aver capito che tra loro c'era stato qualcosa di davvero importante quando si sono riuniti sul palco del concerto Marra Block Party a Milano lo scorso aprile, il rapper ha detto:

Non ci siamo parlati per tanto tempo, o meglio, lei non mi ha rivolto parola per quattro anni. All’inizio dicevo, ‘ma che cavolo?’. E pensavo, ‘vedi, alla fine ti ami, ti ami tanto, vivi questa cosa qua e poi cosa cavolo resta? Non mi rivolge neanche più la parola, quindi che cos’è? Cos’è l’amore? Quella cosa lì?’. Però vedi, il fatto che poi dopo tanti anni ci siamo riuniti vuol dire che era una cosa vera, un amore vero.

In conclusione, quindi, chiudendo la parte del docufilm dedicata alla relazione con Elodie, parlando dell'amore e di come, seppur in misura minore, abbia avuto una grande rilevanza nelle canzoni scritte in vent'anni di carriera musicale: