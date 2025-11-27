La versione di Marracash sulla rottura con Elodie: “Devastante vederla con un altro, pensavo volesse farmi male”

Marracash è tornato a parlare della relazione avuta con Elodie. Lo ha fatto nel suo libro intitolato Qualcosa in cui credere. L'artista ha parlato della fine di questa storia d'amore e di ciò che ha provato quando ha visto le foto della sua ex compagna con un altro uomo. Marracash ha consegnato ai suoi fan un racconto davvero intimo e inedito.

Marracash e Elodie si sono lasciati nel 2021. In quell'anno, l'artista ha lanciato l'album Noi, loro, gli altri. In copertina c'era anche Elodie, ma tra loro era già piena crisi. Il cantante ha raccontato che la relazione ha iniziato a scricchiolare "all'inizio della lavorazione" di quell'album. Un momento di difficoltà nel suo lavoro ha avuto delle ripercussioni anche sulla sua vita sentimentale: "Avevo già due brani pronti, ma all’improvviso scatta la crisi e io metto in dubbio tutto, anche la relazione con lei". Il suo produttore, Marz, sente che Marracash sta per fare uno sbaglio e tenta di metterlo in guardia: "Sei un pazzo, ti stai accoltellando: dobbiamo fare il disco".

La copertina dell’album Noi, loro, gli altri con Marracash e Elodie

Non erano pronti a lasciarsi, così hanno tentato di salvare la relazione. Marracash, nel suo libro, racconta che mentre continuava a lavorare al disco, incontrava Elodie: "Per parlare, cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. Il giorno in cui scattiamo la copertina, decidiamo di lasciarci". Marracash, dunque, ha confidato quale è stata la reazione di Elodie e la sua dopo la rottura.

La reazione di Elodie e Marracash dopo la rottura. Il cantante ha raccontato che quando la situazione tra loro non era ben definita e la decisione sulla rottura non era ancora stata presa "Elodie era super carina: ci ha provato, si è impegnata". Quando, poi, hanno deciso di dirsi addio "alcuni atteggiamenti sono cambiati". Quando sono uscite le prime foto di Elodie ritratta con un altro uomo, per Marracash è stato difficile da digerire. La rottura non era stata ancora ufficializzata: "Escono delle foto di lei che frequenta un’altra persona. Ma pubblicamente non si sapeva ancora che ci eravamo lasciati, c'erano solo dei gossip. Per me quella situazione a quel punto diventa devastante". Così avrebbe avuto un confronto accesso con la sua ex fidanzata. Le ha chiesto il perché del suo comportamento: "Poi fai quello che vuoi e con chi vuoi, ma così mi distruggi. Oltre alla ferita umana, non volevo che il mio lavoro fosse inficiato da tutto quello che stava accadendo. Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male, volesse sabotare il mio lavoro".

Dopo lo scontro, tra loro è tornato l'affetto. Marracash, nel suo libro, ha spiegato che prima che uscisse il progetto era stato attanagliato dalla "paranoia machista del ‘passo per cornuto'". Ma pian piano, tutto è tornato nella giusta prospettiva. Lui ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato che Elodie era in copertina perché non riteneva di dovere cancellare la loro relazione solo perché era finita. Elodie, dopo avere ascoltato le sue parole lo ha contattato e "si è scusata dal profondo per quello che era successo. Mi dice che quelle foto con un altro erano state il suo modo di pancia di reagire". Così, hanno messo da parte le incomprensioni e sono riusciti "a lasciarci bene e a mantenere un buon rapporto". Oggi Elodie è felicemente fidanzata con Andrea Iannone.