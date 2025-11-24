Andrea Iannone: “Elodie è stata il mio sole in un momento difficile. Al suo concerto mi sono emozionato”

Andrea Iannone torna a parlare di Elodie. Ospite del podcast di Gianluca Gazzoni, ha ricordato il loro primo incontro svelando che la cantante è entrata nella sua vita mentre affrontava un momento difficile: “Lei è stata l’alba, l’arrivo del sole”.

Andrea Iannone ospite di Andrea Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT ha parlato del suo rapporto con Elodie, con la quale sta insieme da oltre due anni. Si sono conosciuti al compleanno di un amico in comune, in Puglia, e tra loro fu amore a prima vista.

"Ci siamo conosciuti quando io ero fermo, in Puglia, a un compleanno di un amico in comune. Ci siamo fidanzati subito. Ci supportiamo tanto, mi riempie di felicità" ha raccontato Iannone, pilota di Moto GP che nel periodo complesso della sua vita è stato stravolto dall'arrivo della cantante, descritta da lui come "il sole".

In un momento complesso lei è stata l'alba, l'arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, è stata una figura importante. Ci siamo incastrati bene.

Una settimana dopo il primo incontro, "eravamo insieme in Sardegna al compleanno di Diletta (Leotta, ndr). È venuto tutto naturale, non potevamo farne a meno", ha raccontato. Non teme i commenti negativi, né soffre la grossa visibilità della coppia. "Non è facile trovare una persona con cui condividere momenti. Non mi sono mai lasciato con una fidanzata in malo modo, forse solo con la prima perché ero stron*o. Ero giovanissimo, in giro per il mondo e l'ho fatta soffrire. Sono stato male per come mi sono comportato, per il senso di colpa. Mi sono sempre preso cura delle relazioni successive. Elodie mi supporta in una maniera sconfinata, è una persona che mi ha dato tanto supporto emotivo", ha raccontato il pilota prima di svelare che, durante il live a San Siro dello scorso giugno, non è riuscito a trattenere l'emozione.

Quando sono andato a vederla al San Siro, ero dietro al palco con lei, ci siamo dati un bacio e quando sono sceso giù, vedendo la gente, mi sono emozionato. So quanto lavora, quanto si impegna, quanto era stressata.

"I fan violano la nostra privacy, non è bello"

A dargli fastidio oggi l'invasione della loro privacy quando sono in pubblico, quando escono a cena, ad esempio. "A Milano ci siamo poco, ma c'è sempre qualcuno col telefonino che ci riprende. Siamo in un ristorante a cena, sei al tavolo come persone normali, quelli del tavolo dietro ti scattano foto o fanno video mentre stai mangiando e ti trovi sui social. Ma se io non voglio far sapere che sono qui? Quella cosa ci fai l'abitudine, ma non è bello, è violazione della privacy" – ha aggiunto – "A volte fai un giro in discoteca, ti fanno il video, e solo perché eri in disco, trovi i titoloni "Ubriachi", "Rissa". Allora a quel punto ne fai a meno".