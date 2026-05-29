Andrea Iannone, ex di Belén Rodriguez: “La sento spesso e penso stia molto bene”

Andrea Iannone prova a spegnere l’eccessiva attenzione mediatica sorta intorno a Belén Rodriguez dopo la notizia del ricovero di qualche giorno fa. Il pilota è stato sentimentalmente legato alla showgirl per circa due anni.

Andrea Iannone prova a spegnere l’eccessivo clamore mediatico sorto intorno a Belén Rodriguez dopo la notizia della crisi di qualche giorno fa e del ricovero in ospedale. Il pilota, che è stato ufficialmente il compagno di Belén per due anni, dal 2016 al 2018, ha voluto spezzare una lancia a favore della donna che per anni ha fatto parte della sua quotidianità. E che pare gli sia rimasta vicina anche dopo la fine del loro legame.

“Sento spesso Belén e penso che stia molto bene”, ha dichiarato il pilota poche ore fa durante una conferenza stampa. Un modo per spegnere il clamore probabilmente, e per non commentare il momento di crisi presumibilmente vissuto dalla showgirl e il cui racconto è ormai diventato di dominio pubblico, anche fin troppo. Iannone ha dimostrato di non volersi addentrare nella questione pubblicamente, pur approfittandone per lanciare a Belén un messaggio di sostegno carico di affetto.

Belén, com’è noto, è stata ricoverata brevemente in ospedale durante lo scorso weekend dopo che i soccorritori del 112, rispondendo a una chiamata partita dai suoi vicini di casa, erano intervenuti sul posto temendo un malore. Come raccontato a Fanpage.it, la showgirl era stata trovata in “stato confusionale” e si era decisa ad aprire la porta solo dopo che i paramedici accorsi in ambulanza avevano provato a sfondarla. In suo soccorso era arrivato anche l’ex marito Stefano De Martino che aveva rimandato i suoi impegni professionali pur di far sentire il suo sostegno alla madre di suo figlio Santiago.

Era stato proprio il conduttore Rai a convincerla a salire in ambulanza e a dirigersi verso l’ospedale per i controlli di rito, per poi accompagnarla a sua volta per prendersene cura finché ne avesse avuto bisogno. Poche ore dopo, Belén è stata dimessa in buone condizioni generali.