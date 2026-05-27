La solidarietà di Mara Venier a Belén Rodriguez dopo il ricovero: “Ci sono passata anch’io”

Mara Venier esprime la sua solidarietà a Belén Rodriguez dopo il momento difficile di qualche giorno fa che l’ha costretta a un breve ricovero e al trasferimento in un “luogo protetto”. Proprio con la conduttrice di Domenica In, la showgirl si era aperta sul tema della depressione.

Sono tanti i personaggi famosi che, in queste ore, hanno espresso la propria vicinanza a Belén Rodriguez. La showgirl argentina, che avrebbe appreso di non essere stata scelta per la conduzione della prossima edizione dell’Isola dei famosi, avrebbe vissuto un momento di forte fragilità che ha richiesto l’intervento dei sanitari del 112, un breve ricovero e il trasferimento in un "luogo protetto". Non sono ancora chiari i motivi del suo malessere ma, secondo le indiscrezioni, Rodriguez avrebbe accusato particolarmente la decisione di Mediaset di non affidarle il reality, sebbene si fosse arrivati a un passo dalla firma. È probabile che la conduzione venga invece affidata a Selvaggia Lucarelli che, almeno per il momento, non ha commentato la vicenda.

A dichiararsi vicini a Belén sul piano morale sono stati diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche Mara Venier, la conduttrice di Domenica In con la quale, un paio di anni fa, Belén aveva scelto di aprirsi pubblicamente parlando della sua lotta contro depressione e ansia. Argomenti che, evidentemente, anche Mara conosce bene tanto che, in risposta a un post pubblicato dal giornalista Mario Manca su Instagram – un post in cui analizza quanto accaduto alla showgirl – Venier ha scritto di concordare, aggiungendo: "L’ho vissuto". Proprio questa assonanza tra le rispettive esperienze personali avrebbe spinto Mara a esporsi pubblicamente e a fare riferimento a qualcosa di molto doloroso vissuto in passato, tanto da portarla a empatizzare immediatamente con Rodriguez e con il momento delicato che starebbe attraversando.

Ma Mara non è l’unico volto noto ad avere manifestato apertamente la propria solidarietà nei confronti di Belén. A dirsi vicino alla showgirl anche Alberto Matano che, nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, ha voluto mandarle un abbraccio. "Le mandiamo un abbraccio e speriamo possa riprendersi presto. Ci fa piacere sia tornata a casa", aveva dichiarato il giornalista e conduttore Rai, dando la notizia delle dimissioni dell’argentina.

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A parlare pubblicamente di quanto accaduto a Rodriguez anche Alba Parietti che ha dedicato all’argomento un lungo post pubblicato su Instagram. "La verità è che ci vuole una forza enorme per reggere certi livelli di esposizione, gli alti e bassi, la crudeltà degli esseri umani, anche quelli di chi ti fidavi di più. E i tuoi nervi crollano, ma non puoi chiedere aiuto", ha scritto, tra le altre cose, Alba. E proprio come Venier, ha precisato di avere rivisto in ciò che starebbe vivendo Belén una situazione che lei stessa conosce bene per averla vissuta in prima persona. Un intervento particolarmente toccante che ha raccolto il consenso di decine di utenti, compresa Cristina Parodi che si è accodata agli auguri rivolti a Belén, augurandosi che possa recuperare al più presto la serenità.