Belén Rodriguez dimessa dall’ospedale dopo il malore in casa: “È in buone condizioni”

Belén Rodriguez ha lasciato il Policlinico di Milano. Fanpage.it apprende dall’ufficio stampa della struttura sanitaria che la conduttrice è stata ufficialmente dimessa: “La paziente è in buone condizioni”.

Belén Rodriguez ha lasciato il Policlinico di Milano. Fanpage.it apprende direttamente dall'ufficio stampa della struttura sanitaria che la conduttrice e showgirl argentina è stata ufficialmente dimessa dopo gli accertamenti clinici seguiti al ricovero di lunedì mattina. Un sospiro di sollievo dopo i concitati momenti vissuti nel suo appartamento in zona Brera, dove l'intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 si era reso necessario a causa di un forte stato confusionale della quarantunenne, che aveva allarmato l'intero vicinato.

Belen Rodriguez torna a casa dall'ospedale

Contattato da Fanpage.it, l’ufficio stampa del Policlinico di Milano, dove la showgirl argentina era stata ricoverata in codice giallo, ha confermato le dimissioni e il suo rientro a casa: “La paziente è in buone condizioni ed è stata dimessa”, le parole. Il quadro clinico parrebbe essersi stabilizzato rapidamente, permettendole di lasciare la struttura medica dopo i controlli seguiti al forte stato di disorientamento che aveva allarmato l'intero vicinato del condominio in cui risiede a Milano, in zona Brera.

L'allarme era scattato lunedì mattina, quando i condomini avevano allertato il 112 sentendo la modella chiedere aiuto dal proprio appartamento al quarto piano. Come ricostruito da questa testata tramite fonti di Vigili del Fuoco, i pompieri avevano dovuto forzare la porta d'ingresso per prestare soccorso in tempi rapidi, trovandola da sola in casa, prima sul balconcino e poi all'interno del bagno. Le autorità hanno tassativamente escluso l'ipotesi di qualsiasi gesto estremo, descrivendo la situazione come un momento di acuto malessere psicofisico in cui la donna appariva confusa e capace di esprimersi soltanto a monosillabi. Una volta tranquillizzata, Belén aveva accettato il trasporto in ospedale.

La presunta reazione al “no” dell'Isola dei Famosi

Il crollo emotivo di lunedì mattina si inserisce in un periodo complesso per la showgirl, segnato non solo dalle fragilità personali legate a depressione e attacchi di panico che lei stessa aveva ammesso in passato, ma anche da recenti delusioni professionali. Tra i corridoi televisivi ed esperti di gossip tra cui Gabriele Parpiglia, infatti, si era rincorsa con insistenza l'indiscrezione di una "reazione devastante" da parte di Rodriguez a seguito della sua formale esclusione dalla conduzione della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. A rendere lo scenario ancora più amaro per l'argentina sarebbe stato il nome scelto per il subentro alla guida del reality: Selvaggia Lucarelli. La scelta della giornalista, con cui in passato non sono mancati scontri, avrebbe rappresentato un duro colpo sul piano professionale e psicologico per la showgirl, acutizzando un momento di forte vulnerabilità.

La reazione dei social

La notizia del ricovero ha diviso l'opinione pubblica in due fronti contrapposti. Da un lato, sulle principali piattaforme social si è assistito a una nuova ondata di speculazioni e commenti cinici, che hanno preso di mira le fragilità della conduttrice. Un rischio che la stessa Belén aveva profeticamente denunciato mesi fa dopo il caso dell'intervista a Vanity Fair, lamentando come la sofferenza psicologica, nel tritacarne pubblico, rischi spesso di diventare “una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato”. Dall'altro lato, però, si è sollevato un imponente scudo di solidarietà. Tanti utenti, insieme a colleghi del mondo dello spettacolo, sono intervenuti per chiedere rispetto e silenzio attorno alla sua salute mentale.