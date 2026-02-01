Belén Rodríguez: “Vengo da anni difficili. I video dopo attacchi di panico? Mai rivisti, mi sono sentita piccola”

La conduttrice argentina è stata ospite di Che Tempo Che Fa e ha parlato del periodo complesso da cui è reduce. Poi parla del rapporto con De Filippi e della sua relazione con l’Italia: “Qui è casa, ma perché non mi danno ancora il passaporto?”

È apparsa riservata, pacata e visibilmente emozionata Belén Rodríguez nello studio di Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio in occasione del lancio della nuova edizione di Only Fun, lo show comico in onda su Nove ogni giovedì a partire dal 5 febbraio. Un’intervista durante la quale la showgirl ha ripercorso vent’anni di carriera senza nascondere i momenti di fragilità che l’hanno attraversata negli ultimi anni.

Gli ultimi anni difficili e gli attacchi di panico

La conduttrice argentina si è commossa parlando di sé e facendo riferimento anche allo stato in cui era apparsa lo scorso novembre sul palco di Vanity Fair Stories, quando il pubblico aveva notato la sua evidente difficoltà. “Non è la prima volta che mi capita di stare così, solo che in quelle condizioni sono abituata ad andare a letto. Quel giorno però non volevo dire di no per non deludere nessuno”.

In quell’occasione, fuori dallo studio, la conduttrice era stata accompagnata fino all’auto e sui social si erano moltiplicati commenti e giudizi, arrivando persino a ipotizzare l’uso di sostanze stupefacenti. Un’ipotesi che lei stessa aveva smentito poco dopo, raccontando di soffrire da tempo di attacchi di panico. A distanza di mesi, Belén ha ammesso di non essere nemmeno riuscita a riguardare quei filmati: “Non mi ricordo niente, mi sono sentita piccolina e molto imbarazzata. Però è vero che dopo gli attacchi di panico ne esci più forte, perché capisci che non vuoi più stare male”. Una sofferenza che, come ha raccontato, si è accumulata nel tempo: “Purtroppo vengo da tre, quattro anni difficili”.

Cosa farà Belen a Sanremo 2026

Oggi però il suo sguardo è rivolto al futuro. Belén si dice “carica” e pronta a tornare a lavorare con entusiasmo. Tra i prossimi impegni c’è anche la partecipazione al Festival di Sanremo durante la serata delle cover insieme a Samurai Jay, anche se il canto continua a metterla in difficoltà: “Cantare mi imbarazza tantissimo, è più forte di me. Se invece devo presentare, mi sento molto più a mio agio”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Il lavoro resta una priorità assoluta, mentre sul fronte sentimentale confessa di essere single da due anni: “Sono sola, non mi piace nessuno. Credo che i miei gusti stiano cambiando”. Ripercorrendo la sua carriera, Rodríguez ha voluto ringraziare tre figure femminili fondamentali nel suo percorso: Maria De Filippi, Simona Ventura e Mara Venier. Di De Filippi ha parlato per la prima volta dopo le indiscrezioni pubblicate dall'ex compagno Fabrizio Corona, che ha parlato di un rapporto non idilliaco. “Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. È intelligente, molto una psicologa. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro”, ha spiegato, sottolineando quanto il loro supporto sia stato determinante negli anni.

Un pensiero speciale è andato anche al pubblico italiano: “Ormai per me gli italiani sono una grande famiglia, mi hanno accompagnata per tutto questo tempo”. Con una nota ironica finale, Belén ha poi ricordato di non essere ancora riuscita a ottenere il passaporto italiano: “Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America”.