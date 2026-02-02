Belén parla di Maria De Filippi dopo le indiscrezioni di Corona: “Una mente incredibile, da lei ho imparato tanto”

Belén Rodriguez dice la sua su Maria De Filippi e lo fa a pochi giorni dalle rivelazioni di Fabrizio Corona, che nella sua ultima puntata di Falsissimo ha messo in discussione la solidità dei rapporti tra la conduttrice argentina e De Filippi, descrivendolo come compromesso da un'incomprensione legata a una presunta richiesta di Belén dopo diversi anni alla conduzione di Tu Sì Que Vales non accolta da Maria De Filippi.

Ospite di Che Tempo Che Fa, Belén ha rpercorso la sua carriera e ha voluto ringraziare tre figure femminili fondamentali nel suo percorso: Maria De Filippi, Simona Ventura e Mara Venier. Di De Filippi ha detto. “Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. È intelligente, molto una psicologa. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro”, ha spiegato, sottolineando quanto il loro supporto sia stato determinante negli anni.

Che cosa ha raccontato Corona su De Filippi e il rapporto con Belén

"Lei (Maria De Filippi, ndr) dopo aver creato De Martino, ha preso Belen", aveva raccontato Corona, spiegando che fosse stata proprio la De Filippi ad averla "messa" a Tu sì que vales e riassumendo di fatto la storia della soubrette argentina all'interno del programma e affermando che Belén sarebbe stata sbattuta fuori da Mediaset dal momento in cui avrebbe chiesto a Maria De Filippi una posizione diversa da quella di dover condividere il tavolo con personaggi del calibro diverso dal suo.

Il presunto scontro tra De Filippi e Rodriguez

Belén, stando alle parole di Corona, avrebbe chiesto a De Filippi maggiore centralità: "Maria, ho quasi quarant'anni, credo di avere un'immagine, una storia, una carriera, ho fatto anche Sanremo, mettimi lì sopra, io il tavolo con questi quattro sconosciuti non lo voglio fare più". Dove per "lì sopra" s'intende forse un ruolo differente, magari da giudice. Corona, a questo punto, si produce in uno dei suoi talenti nascosti: imitare la voce di Maria. "Non lo vuoi FARE più? Non lo vuoi FARE più? Io lì sopra non ti metto".

Da quel momento, secondo la versione di Fabrizio Corona, Belen Rodriguez avrebbe progressivamente perso appigli a Mediaset fino alla sua estromissione. Ci sarebbe stata la redazione de Le Iene, sempre secondo il racconto di Corona, che avrebbe fatto carte false per averla di nuovo con sé, ma non se ne sarebbe fatto nulla proprio a causa di quello che sarebbe successo tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi.