Belén Rodriguez interrompe bruscamente un’intervista: “Non devo dimostrare nulla, lavoro in TV da vent’anni”

Belén Rodriguez si sarebbe spazientita nel corso di un'intervista. La giornalista che la stava intervistando avrebbe usato la parola "rivincita" descrivendo il suo ritorno in TV con Only Fun – Comico Show. Sarebbe bastato questo per fare storcere il naso alla conduttrice, che ha piantato in asso I PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino che stavano rilasciando l'intervista insieme a lei. Ma vediamo cosa è successo.

Belén Rodriguez interrompe l'intervista. La showgirl stava rilasciando un'intervista alla giornalista del Messaggero Ilaria Ravarino ed è stata proprio quest'ultima a raccontare l'accaduto. La collega stava conversando con i PanPers e Belén Rodriguez per lanciare la nuova edizione di Only Fun – Comico Show, in onda ogni giovedì in prima serata sul Nove. I tre erano in collegamento telefonico. La showgirl argentina, dopo dieci minuti, avrebbe "interrotto bruscamente l'intervista".

Perché Belén ha riattaccato il telefono. La conduttrice, prima di interrompere la comunicazione, avrebbe precisato: "Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent'anni in tv". Secondo quanto raccontato da Ilaria Ravarino, la dichiarazione di Belén Rodriguez sarebbe stata una reazione alla parola "rivincita" usata dalla giornalista per parlare del successo del programma Only Fun e del ritorno di Belén in TV e in Radio, con una prossima partecipazione anche nella serata cover del Festival di Sanremo 2026. Duetterà, infatti, con Samurai Jay e Roy Paci nella canzone Baila Morena. Alla giornalista avrebbe comunicato: "Questa intervista finisce qui" e avrebbe piantato in asso "i colleghi, attoniti, dall'altra parte del telefono". A rompere il silenzio imbarazzante ci ha pensato Luca Peracino dei PanPers che ha ironizzato: "Mai che le gallerie arrivino quando servono". Questo è stato il racconto della giornalista sulle pagine del Messaggero. Non è detto, però, che da parte di Belén non ci sia stato un semplice fraintendimento della domanda. È giusto concederle il beneficio del dubbio.