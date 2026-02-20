Belen Rodriguez e la frecciatina a De Martino, la gag con Andrea Pisani: “Se hai qualcosa in più? Ci vuole poco”

Frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino nell’ultima puntata di OnlyFun, in onda su Nove. In uno sketch con il comico Andrea Pisani, La conduttrice ha citato l’ex compagno e conduttore di Affari Tuoi: “Se hai qualcosa in più di lui? Ci vuole poco”.

Frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino nell'ultima puntata di OnlyFun, in onda su Nove. La conduttrice ha citato l'ex compagno, conduttore di Affari Tuoi, in uno sketch sul palco con il comico Andrea Pisani. Il momento ha fatto divertire il pubblico e non è passato inosservato sui social.

Nel corso dell'ultima puntata di OnlyFun, Andrea Pisani ha intrattenuto pubblico e spettatori con un momento comico che ha coinvolto gli ex fidanzati di Belen Rodriguez, proponendo al pianoforte la sua particolare versione del brano Questa domenica di Olly. Di recente la conduttrice ha detto di essere alla ricerca dell'uomo giusto nella sua vita e di essere in una nuova fase dal punto di vista sentimentale, ma in passato è più volte finita al centro dei gossip: prima il rapporto con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, poi Andrea Iannone e Antonino Spinalbese, per citare i più menzionati e criticati. In diretta, Andrea Pisani ha cantato il brano all'insegna del messaggio: "Fidati, rispetto a loro ho qualcosa in più". "Vuoi dirci che hai qualcosa in più di chi l'ha resa madre?", è intervenuto Luca Peracino, sul palco con loro. "Ti riferisci a Stefano De Martino?, è subito intervenuta Rodriguez battendoli sul tempo. E ha poi aggiunto: "Guarda.. ci vuole poco". "Una per regione, come i pacchi, non ce l'ho", ha risposto ancora Pisani facendo riferimento sempre al ‘collega' e al programma Affari Tuoi che conduce su Rai1.

Già qualche mese fa, sempre a Only Fun, Belen si era tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex: durante un siparietto con il fino Stefano De Martino, interpretato dal comico Gigi, lo aveva preso in giro sui ritocchini che si sarebbe fatto al viso. "Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?", aveva scherzato Rodriguez.