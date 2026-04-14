Ascolti tv 13 aprile: ottima partenza per I Cesaroni (22.6%), La buona stella si ferma al 16.2%

Il palinsesto televisivo di lunedì 13 aprile ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, approfondimento e informazione. Vince la sfida degli ascolti tv il debutto dei Cesaroni su Canale 5, che conquista 3.486.000 spettatori con uno share del 22.6%. Su Rai 1 spazio alla prima puntata della serie tv La buona stella, che si ferma a 2.768.000 spettatori pari al 16.2%. In access prime time, la sfida consueta tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti.

Buona la prima de I Cesaroni, i dati de La buona stella

La sfida della prima serata ha visto il debutto del ritorno dei Cesaroni su Canale 5. La serie cult con Claudio Amendola ha registrato un ottimo esordio, con 3.486.000 spettatori e uno share del 22.6%. Resta indietro su Rai 1, invece, la prima puntata de La buona stella (2.768.000 spettatori pari al 16.2%).

La ruota della fortuna batte Affari Tuoi

Lunedì 13 aprile, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 5.105.000 spettatori (23.7%) dalle 20:47 alle 21:42 Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha vinto, avendo registrato 5.578.000 spettatori pari al 26% dalle 20:51 alle 21:55.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso The Floor – Ne rimarrà solo uno, il game show condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato ha interessato 622.000 spettatori pari al 3.9%. Rai3 ha trasmesso Lo stato delle cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. La puntata ha interessato 1.205.000 spettatori (8%). Italia1 ha trasmesso The Transporter Legacy, che ha interessato 913.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarta Repubblica, che ha registrato 658.000 spettatori (5.1%). Tv8 ha proposto il Gialappa Show, che è stato seguito da 811.000 spettatori (5.2%). Sul Nove in onda Little Big Italy, con Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all'estero: nella prima puntata della nona stagione, tappa a Bratislava. La puntata è stata seguita da 469.000 spettatori con il 2.6%. Su La7, La Torre di Babele (704.000 spettatori e il 3.7%).