Ascolti tv 28 maggio, ha vinto Forbidden Fruit (14.3%) contro Permette Alberto Sordi (13%)

Giovedì 28 maggio, Forbidden Fruit, la soap opera turca giunta alla stagione 3, in onda su Canale 5 ha vinto la serata conquistando 1.924.000 spettatori netti. Contrapposto su Rai1 Permette? Alberto Sordi che realizza 1.880.000 spettatori netti. In access continua la sfida tra Affari Tuoi e Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dati Auditel.

Gli ascolti tv di ieri giovedì 28 maggio 2026. Rai1 ha trasmesso la fiction Permette? Alberto Sordi con Edoardo Pesce. Su Canale 5 è andata in onda la soap turca Forbidden Fruit. In access prime time la solita sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel.

Vince Canale 5 con la soap turca Forbidden Fruit

La sfida in prima serata viene vinta da Forbidden Fruit, la soap opera turca giunta alla stagione 3, episodio 164, in onda su Canale 5 ha conquistato 1.924.000 spettatori netti per lo share del 14.3%. Rai1 ha proposto Permette? Alberto Sordi, il film biografico diretto da Luca Manfredi sulla giovinezza del grande attore romano. Il film è stato seguito da 1.880.000 spettatori pari al 13% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Giovedì 28 maggio, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.496.000 spettatori con il 23.8% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.467.000 spettatori pari al 23.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante dedicato alla cronaca e ai principali fatti del giorno. Il programma ha interessato 1.224.000 spettatori pari al 10.2% di share. Rai3 ha trasmesso Splendida Cornice – Cocococò, il varietà culturale condotto da Geppi Cucciari. Il programma ha interessato 783.000 spettatori pari al 4.4% di share. Italia1 ha trasmesso Sarabanda Celebrity, il gioco condotto da Enrico Papi con 8 celebrità divise in squadre, che ha interessato 872.000 spettatori con il 6.7% di share.

Su Rete4 spazio all'approfondimento di Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio sui temi di attualità politica ed economica del Paese, che ha registrato 732.000 spettatori con il 6.4% di share. Tv8 ha proposto MasterChef Italia 14, il talent show culinario con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che è stato seguito da 424.000 spettatori con il 3.4% di share.

Sul Nove in onda Panpers Bodyscemi, lo show comico dei PanPers con sketch esilaranti sul grottesco contemporaneo, che è stato seguito da 402.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7, Piazzapulita. Il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli ha interessato 861.000 spettatori con il 6.8% di share.