Ascolti TV ieri 25 maggio: vince Ulisse-Il piacere della scoperta (16.9%), cresce I Cesaroni (14.2%)

Gli ascolti tv di ieri lunedì 25 maggio. In prima serata su Rai1 Ulisse: Il piacere della scoperta, mentre su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata de I Cesaroni. In access prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di ieri, lunedì 25 maggio. In prima serata su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Ulisse: Il piacere della scoperta con Alberto Angela. Su Canale 5, invece, spazio alla penultima puntata della fiction I Cesaroni con Claudio Amendola. Nell'access prime time la sfida tra Affari Tuoi di Stefano De Martino contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel.

Ad Ulisse: Il piacere della scoperta basta poco per battere I Cesaroni

Nella prima serata di lunedì su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Ulisse: Il piacere della scoperta, dove Alberto Angela ha condotto i telespettatori per le strade di Parigi, in una città inedita, con una passeggiata insolita e misteriosa, capace di far innamorare il pubblico, ancora una volta, della capitale francese. E, infatti, si aggiudica la prima serata con 2.504.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale 5, invece, è andata in onda la penultima puntata de I Cesaroni. La fiction con Claudio Amendola è tornata dopo anni dall'ultima volta in tv, per la gioia dei nostalgici che chiedevano da anni un ritorno sugli schermi e ha conquistato 2.305.000 spettatori con uno share del 14.2%. Di fatto, tra i due programmi non c'è una differenza abissale e in termini di telespettatori e in termini di share, ma è significativo che basti poco per superare una fiction che in passato è stata amatissima dal pubblico e che, una volta tornata sul piccolo schermo, non ha avuto il riscontro sperato, tanto che la prossima puntata tornerà allo standard dei due episodi insieme e non di uno.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Nell'access prime time, invece, come di consueto si consuma la sfida tra game show. Su Rai1 è l'appuntamento con Affari Tuoi, mentre su Canale 5 quello con La Ruota della Fortuna. Il programma condotto da Stefano De Martino conquista 4.558.000 spettatori con il 23.4% di share, mentre Gerry Scotti lo supera con 4.823.000 spettatori raggiungendo il 24.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 il reality The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio è stato visto da 845.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Italia1 Attacco al potere – Paris Has Fallen è stato visto da 885.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Rai3 Newsroom è stato la scelta di 397.000 spettatori con il 2.9% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica segna 916.000 spettatori e il 7.9% di share. Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto 881.000 spettatori e il 5% di share. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ha ottenuto 518.000 spettatori e il 3.7% di shate. Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 589.000 spettatori con il 3.6% di share.