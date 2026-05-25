Ascolti tv 24 maggio: vince Cercasi tata disperatamente (13.6%), male la soap turca Racconto di una Notte (12.2%)

Gli ascolti tv di domenica 24 maggio. Vince Rai 1 con il film Cercasi tata disperatamente, mentre Canale 5 resta indietro con Racconto di una notte. Nell’access prime time, Affari Tuoi (22.9%) batte La ruota della fortuna (21.4%).

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I dati degli ascolti televisivi di domenica 24 maggio fotografano una serata decisamente sottotono per le ammiraglie. Su Rai 1 il film Cercasi tata disperatamente ha conquistato il prime time ma con appena il 13.6% di share, mentre Canale 5 ha risposto con una nuova puntata della serie turca Racconto di una notte, fermatasi al 12.2%.

Numeri insolitamente bassi che evidenziano una tendenza chiara: entrambe le proposte principali sono sembrate insufficienti a catturare l'attenzione degli spettatori. Al netto di un'offerta televisiva complessivamente scarna e priva di veri eventi, il pubblico ha scelto di fare altro, optando probabilmente le piattaforme di streaming. Il dato conferma inoltre il momento no per le soap turche, che in questa stagione stanno faticando a replicare i picchi d'ascolto del passato quando collocate nella prima serata domenicale. Ottimi riscontri, invece, nell'access prime time per Affari Tuoi e La ruota della fortuna.

Cercasi tata disperatamente batte la soap Racconto di una notte

Nel dettaglio dei dati, Rai 1 ha scelto di puntare sulla commedia Cercasi tata disperatamente, con Elena Radonicich, Giorgio Pasotti e Neri Marcorè. Il lungometraggio ha raccolto davanti al video 2.137.000 spettatori pari al 13.6% di share (in onda dalle 21:49 alle 23:41). Resta distanziata la proposta di Canale 5, che ha schierato un nuovo capitolo della saga di Selim e Mahir in Racconto di una notte: la produzione ha registrato 1.756.000 spettatori con uno share del 12.2% nella fascia oraria compresa tra le 22:01 e le 00:07, confermando una flessione nel coinvolgimento della platea generalista della domenica sera.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

A differenza del prime time, si mantiene accesa e competitiva la sfida nell'access prime time. Su Canale 5 lo show La Ruota della Fortuna, guidato da Gerry Scotti con Samira Lui, ha ottenuto l'attenzione di 3.829.000 spettatori pari al 21.4% di share (dalle 20:53 alle 21:54). Su Rai 1, l'appuntamento con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino che ha visto la partita del concorrente Giles della Valle D'Aosta ha registrato 4.029.000 spettatori con il 22.9% di share nella fascia dalle 20:47 alle 21:41.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 la serie tv The Rookie ha intrattenuto 502.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 un nuovo appuntamento de Le Iene ha incollato davanti al video 846.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Report ha segnato 1.028.000 spettatori pari al 6%, mentre su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 574.000 spettatori (4.6%). Su La7 Andrea, il principe senza privilegi raggiunge 334.000 spettatori e il 2.4%. Su TV8 la partita di Serie B tra Catanzaro e Monza ha invece appassionato 402.000 spettatori con il 2.4%.