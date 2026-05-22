Ascolti TV ieri 21 maggio, vince Un futuro aprile (14.4%), Ore 14 Sera 9% e Forbidden fruit al 14.3%: i dati Auditel

Ha vinto il film di Rai1 Un futuro aprile che ha battuto la soap turca di Canale5 Forbidden fruit. Ottimi ascolti per il programma di approfondimento di Rai2 Ore 14 Sera con Milo Infante. In access prime, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I dati Auditel del 21 maggio.

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Gli ascolti TV di ieri, giovedì 21 maggio. Rai1 ha trasmesso il film Un futuro aprile. Rai2 ha lasciato spazio all'approfondimento di Ore 14 Sera con Milo Infante. Canale5 ha proposto la soap turca Forbidden Fruit. In access prime time spazio alla consueta sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I dati Auditel.

Rai1 batte Canale5, vince il film Un futuro aprile

La sfida della prima serata di giovedì 21 maggio. Rai1 ha proposto Un futuro aprile con Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari. Il film racconta l'attentato al giudice Carlo Palermo. L'uomo rimase ferito, mentre Barbara Rizzo e i suoi figli, due gemelli di 7 anni, morirono nell'esplosione. Margherita, figlia maggiore di Barbara, riuscì a sopravvivere perché era già a scuola. Così nacque un legame tra la bambina e il giudice, uniti nella lotta alla mafia. Il film è stato seguito da 2.219.000 spettatori pari al 14.4% di share. Dati che sono stati sufficienti per battere Canale5. Le intricate vicende della soap turca Forbidden Fruit hanno interessato 1.973.000 spettatori con il 14.3% di share. Rai2 ha proposto una nuova puntata di Ore 14 Sera. Il programma condotto dal giornalista Milo Infante, che si occupa di approfondire casi di cronaca, ha ottenuto un ottimo risultato: 1.141.000 spettatori pari al 9% di share.

Gerry Scotti contro Stefano De Martino: la spunta La ruota della fortuna

In access prime time, il confronto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Ad Affari tuoi ha giocato Marco dalla Sardegna che è tornato a casa a mani vuote. La partita del pacchista è stata seguita da 4.566.000 spettatori con il 24% di share. Ha vinto Canale5. La nuova puntata de La ruota della fortuna ha interessato 4.654.000 spettatori pari al 24.4% di share. La campionessa Sonia si è già portata a casa 21mila euro.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo le altre proposte delle reti generaliste. Rai3 ha trasmesso Splendida Cornice. Il programma condotto da Geppi Cucciari ha interessato 877.000 spettatori con il 5.9% di share. Rete4 ha proposto l'approfondimento di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio che ha raccolto 787.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Italia1 in onda Sarabanda Celebrity. Il programma condotto da Enrico Papi è stato seguito da 937.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Tv8, il film Spectre ha interessato 368.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove, Comedy Match ha raccolto 704.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7, Piazzapulita di Corrado Formigli è stato seguito da 890.000 spettatori con il 7% di share.