Affari Tuoi, De Martino imbarazza Martina Miliddi: “C’è qualcosa sotto”, Marco torna a casa a mani vuote

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 21 maggio, la partita di Marco dalla Sardegna insieme alla figlia Clarissa: i due vanno alla Regione Fortunata, ma il finale è amaro. Poi, il siparietto tra Stefano De Martino e Martina Miliddi: “Quando una donna taglia i capelli, c’è sempre qualcosa sotto”.

La partita di Affari Tuoi del 21 maggio

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Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 21 maggio, la partita di Marco dalla Sardegna, precisamente da Cagliari. Gioca con il pacco numero 11 e nella vita lavora come parrucchiere: "Faccio il mestiere più bello del mondo e amo le donne", ha detto il pacchista al momento della presentazione. Ha due figli e gioca insieme a una di loro: Clarissa, che lavora come truccatrice.

La partita di Marco ad Affari Tuoi del 21 maggio

La partita comincia al meglio, prima con il pacco della Basilicata che contiene 20 euro e poi con il Molise che contiene l'invenzione di Herbert Ballerina: le "manincuore". Dopo un paio di tiri sfortunati, tra cui quello che individua i 300mila euro, il Dottore propone il cambio, che Marco prontamente rifiuta. Fa lo stesso anche con le numerose offerte, fino ad arrivare alle battute finali con tre pacchi rossi da un lato e tre pacchi blu dall'altro. Gli viene proposto ancora il cambio e il sardo stavolta ci pensa e lo accetta, scambiando il suo pacco 11 per il 13: il suo pacco originario conteneva 1 euro.

La battuta di De Martino su Martina Miliddi

Non sono mancati i momenti di spettacolo e leggerezza. Non appena Martina Miliddi ha concluso la coreografia sulle note di "C'est Chic", Stefano De Martino ha subito notato un dettaglio e ha punzecchiato la ballerina: "Ma hai visto che ha tagliato i capelli? Si sa che quando una donna ci dà un taglio, c’è sempre qualcosa sotto", ha detto ad Herbert Ballerina. Miliddi, però, non si è lasciata cogliere impreparata e ha risposto col sorriso, mettendo le mani avanti: "No, non ho cambiato niente". Ma il conduttore, divertito, non ha mollato il colpo e ha chiuso il siparietto con una promessa: "Indagheremo".

Il finale di partita di Marco che va alla Regione Fortunata

Marco arriva al tiro finale con 10 euro da un lato e 15mila dall'altro. Il Dottore chiede se vuole andare alla Regione Fortunata e lui, su consiglio della figlia Clarissa, accetta. Insieme individuano la Sardegna e la Puglia: niente da fare, la scelta giusta era la Basilicata e il concorrente torna a casa a mani vuote.