Affari Tuoi, la puntata del 10 maggio: Raffaele dalla Puglia vince 30mila euro grazie a un segno del destino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 10 maggio, è stato Raffaele dalla Puglia, meteorologo di professione. Il concorrente pugliese ha giocato accompagnato dal fratello Savio, portando a casa 30mila euro grazie a una decisione coraggiosa nell'ultimissima fase di gioco: accettare il cambio del pacco. Il suo pacco originale, il numero 15, nascondeva il jolly di Gennarino, il jackpot bonus del programma. Quello finale, il numero 8, che ha scelto seguendo un misterioso segnale avuto in albergo nei giorni precedenti, conteneva i 30mila euro con cui i due fratelli escono sorridenti dagli studi Rai.

La partita di Raffaele ad Affari Tuoi

La serata è iniziata con qualche turbolenza. Il primo pacco aperto ha fatto subito male: via i 75mila euro. Il secondo ha portato sollievo — soli 100 euro eliminati — e il terzo ha riservato una piccola sorpresa positiva: era il pacco nero, quello il cui contenuto è noto solo al notaio Thanat, e all'interno c'erano 500 euro. Buono. Il quarto tiro ha cancellato i 50 euro, cifra irrisoria che non sposta gli equilibri.

Il Dottore ha provato subito a interrompere il gioco con un'offerta di cambio pacco, ma Raffaele e Savio hanno declinato con decisione e sono andati avanti. I tre tiri successivi hanno cambiato il clima: via i 200mila euro, un colpo duro. Nel secondo pacco, però, c'era il pacco Ballerina — ed è domenica, giorno sacro al passo a due. Herbert Ballerina e Martina Miliddi sono scesi in pista sulle note di Everybody Needs Somebody dei Blues Brothers, regalando al pubblico la consueta iniezione di allegria domenicale. Nel terzo pacco, un altro zero euro ha reso la situazione più complicata.

Il Dottore ha allora alzato la voce con un'offerta da 24mila euro abbinata a tre tiri. Rifiutata. I fratelli sono andati avanti, e i tre tiri hanno prodotto risultati misti: 15mila euro eliminati nel primo — "Poteva andare peggio", hanno commentato i due — 200 euro nel secondo, poi i 50mila nel terzo. Un altro bel pezzo di tabellone che svanisce.

A quel punto, con quattro pacchi blu (10mila, 30mila, 100mila e 300mila) contro quattro rossi, il Dottore ha offerto un tiro per il cambio: anche stavolta, no grazie.

Non manca l'ironia. Qui, Stefano gioca con un pacchista a C'è Posta per te, verso il finale del gioco.

Il finale di Raffaele ad Affari Tuoi: il segno in albergo e il cambio che salva tutto

È qui che la serata ha preso una piega quasi mistica. Raffaele ha raccontato di un episodio inquietante vissuto in albergo: "All'improvviso si accende da sola la tv", ha spiegato. "È andata sul canale 44. Era in onda un cartone animato." Poi, pochi giorni dopo, un amico gli ha detto dal nulla: "Punta sul pacco numero 8". Quattro pacchi blu più quattro pacchi rossi fanno otto. Il numero 8 era lì, nel tabellone, e Raffaele aveva deciso di non toccarlo.

Ha aperto invece il pacco 18 della Sicilia: 10mila euro, il rosso migliore possibile per tornare a trattare. Il Dottore ha offerto 29mila euro. Il pubblico in coro lo ha spinto a rifiutare, e Raffaele ha rifiutato. Nel pacco successivo, il 13 del Piemonte, sono comparsi 10 euro — un ottimo risultato. Il Dottore ha provato con il cambio: no. Ancora un tiro, e qui la fortuna ha voltato le spalle: nel pacco 10 delle Marche c'erano 100mila euro. Tabellone drasticamente ridimensionato.

Il Dottore ha allora giocato il tiro a carte. Offerta, controfferta, trattativa. Raffaele ha chiesto 50mila, il Dottore ne ha messi sul piatto 20mila. Troppo poco: rifiuto. Ma il pacco successivo ha portato via i 300mila euro, lasciando sul tabellone solo 30mila e il jolly di Gennarino. L'offerta del Dottore è crollata a 5mila euro, rifiutata senza esitazione. Poi un pacco blu aperto, e improvvisamente la situazione si è ribaltata: 30mila euro contro Gennarino.

L'ultima mossa del Dottore è stata il cambio. E lì, davanti all'ultima scelta, Raffaele ha pensato al segnale in albergo, all'amico, al numero 8. Ha accettato il cambio. Ha preso il pacco 8. Dentro c'erano 30mila euro. Il pacco numero 15, quello che aveva portato con sé dall'inizio, nascondeva Gennarino. Un finale al novantesimo, come solo Affari Tuoi sa regalare.