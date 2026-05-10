Emanuel Lo sorprende Giorgia con un messaggio d’amore: “Mi fai impazzire con la tua voce, non mi abituo mai”

Giorgia ha festeggiato 30 anni di carriera. Ospite di Che Tempo Che Fa, nella puntata del 10 maggio, la cantante ha parlato di musica e ha scelto di non esibirsi in studio per "dare spazio alla mia simpatia", come lei stessa ha raccontato a Fabio Fazio. A sorprenderla il compagno Emanuel Lo, che le ha mandato un romantico videomessaggio.

Giorgia e Emanuel Lo sono una coppia da oltre 20 anni: si sono incontrati e innamorati grazie al loro lavoro, anche se inizialmente non avevano intenzione di unire vita privata e professionale. I sentimenti hanno poi preso il sopravvento e oggi sono genitori di Samuel, che ha 15 anni. "Sembriamo simpatici, ma siamo in realtà una coppia di esauriti come un po' tutti. Quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l'odio e l'amore, è normale”, aveva raccontato la cantante a proposito della loro storia d'amore. Nella loro vita quotidiana, lontana da riflettori e palcoscenici, sono una coppia "normale", come aveva spiegato il coreografo: "Sono uno che fa la spesa e Giorgia è una che cucina. Ogni tanto ci troviamo a ballare abbracciati".

In occasione di questo importante traguardo musicale, Emanuel Lo ha voluto sorprendere Giorgia con un messaggio pieno di parole d'amore: "Sono 20 anni che non ti lascio andare. Mi fai impazzire con la tua voce, la tua musica e la tua arte. Non mi abituo mai quando vengo a sentirti cantare". La cantante è stata colta di sorpresa perché non si aspettava un videomessaggio da parte del compagno, che ha poi continuato: "Sei una mamma stupenda, non so come fai a fare tutto quello che fai, fuori e dentro casa. Non basterebbero mille messaggi per raccontare quello che sei per me". "Sono quasi senza parole, mi ha sorpreso tantissimo. Grazie amore che dolce che sei quando fai i video", ha detto lei in studio un po' imbarazzata.