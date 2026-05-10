Romina Carrisi: “Mio padre Al Bano ha esagerato, nella parole di mia madre non c’è malizia. Oggi non si parlano”

Romina Carrisi ha parlato per la prima volta delle tensioni tra i suoi genitori, Al Bano e Romina Power: “Mio padre ha reagito in maniera esagerata, non ha il diritto di attaccare mia madre. Oggi non si parlano”. E sul rapporto con la nuova famiglia: “Non ci sono i presupposti”.

Romina Carrisi ha rotto il silenzio sulle tensioni familiari che stanno coinvolgendo la madre Romina Power e il padre Al Bano Carrisi. Dopo le parole della sorella Cristel e della compagna del cantante Loredana Leiccso, la minore di casa ha parlato a Verissimo: "Tutto è nato da una frase che mia madre ha detto a Belve. Mio padre ha estrapolato 1 minuto da un'intervista di 50, ha reagito in maniera spropositata".

Ospite di Verissimo, nella puntata in onda domenica 10 maggio, Romina Carrisi ha parlato per la prima volta di quanto sta accadendo tra i suoi genitori che, dopo anni di pace, sono tornati ad affrontarsi pubblicamente tra accuse e risposte. Tutto è partito da alcune dichiarazioni di Romina Power a Belve, a cui Al Bano ha poi risposto nel salotto di Mara Venier, apparendo piuttosto arrabbiato e in contraddizione con la ex moglie, soprattutto riguardo la scomparsa della loro primogenita Ylenia. "Non c'era malizia, rancore e rabbia nelle parole di mia madre, non voleva ferirlo. Credo che mio padre abbia ancora una ferita enorme e se la tristezza non viene ascoltata, diventa rabbia", ha spiegato Romina. E ha poi aggiunto: "Non era il contenitore giusto per sfogarsi".

Romina Carrisi ha parlato con entrambi i genitori per cercare di capire i rispettivi punti di vista e si è detta delusa dal comportamento del padre: "Dopo la sua intervista, non gli ho parlato per 24 ore. Non sapevo cosa dirgli. Non ha il diritto di attaccare mia madre e vomitare in maniera pubblica tutto quello che ha vomitato. Mi ha deluso, non h pensato al fatto di poter fare male a noi". Negli ultimi giorni, sulla vicenda è intervenuta anche Cristel Carrisi, che su X ha definito il padre un "narcisista".

Romina e Al Bano hanno raccontato una versione diversa riguardo la scomparsa della figlie Ylenia: "Mi dispiace che non ci sia il rispetto l'uno dell'idea dell'altro, non voglio che uno imponga il proprio pensiero sull'altro. Non si parlano". Quanto al rapporto con la nuova famiglia del padre, da Loredana Lecciso a Yasmine e Bido, ha spiegato: "Ci ho provato ad avere un ottimo rapporto con loro, ma non ci sono i presupposti. L'unica cosa che abbiamo in comune è mio padre. Siamo una famiglia allargata, possiamo andare d'accordo anche non sentendoci. Voglio che lui sia felice".