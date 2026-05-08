Jasmine Carrisi sul caso Al Bano-Romina Power: “Doveva difendersi, era un’accusa velata”

Jasmine Carrisi interviene sul caso Al Bano-Romina Power: “Era un’accusa velata, doveva difendersi”. E sul futuro in tv svela: “Ballando con le Stelle è il mio sogno”.

Jasmine Carrisi ha parlato a Lollo Magazine per commentare le ultime settimane di fuoco che hanno travolto la sua famiglia. Le dichiarazioni di Al Bano su Romina Power, il polverone mediatico che ne è seguito, le voci su possibili vie legali: tutto è finito sul tavolo durante l'intervista, in cui la figlia del cantante ha scelto di non schivare nulla.

"Settimana intensa, ma capisco entrambe le parti"

"È stata una settimana particolare", ha detto Jasmine, riferendosi ai giorni seguiti alle dichiarazioni del padre a Domenica In. Spostamenti continui, telefono che non smetteva di squillare, attenzione mediatica alle stelle. Eppure, nel mezzo del caos, ha mantenuto una postura equilibrata: "Magari anch'io al loro posto avrei fatto la stessa cosa".

Il punto centrale della questione, per Jasmine, è uno: il padre era stato attaccato, e non poteva restare in silenzio. "Credo che l'ultima intervista abbia risvegliato dei dissapori. È comunque un'accusa, anche se velata, dalla quale doveva difendersi." Un'accusa che, al di là del merito, l'ha colpita anche sul piano umano: "Mi ha fatto tenerezza l'intervista di mio padre, però allo stesso tempo ero felice perché si stava difendendo". Quello che l'ha sorpresa di più è stata la vulnerabilità del cantante: "Non è tipico da lui mostrarsi così, soprattutto in televisione. Ho apprezzato molto questo lato".

Loredana Lecciso in campo: "Ha fatto bene"

Nel dibattito è scesa in campo anche Loredana Lecciso, che ha pubblicamente difeso Al Bano. Jasmine ha approvato senza riserve: "Ha fatto bene a prendere le sue parti. È stata coinvolta anche lei, così come me". Sul fronte Romina Power, al momento regna il silenzio: "Lei è in silenzio stampa", ha riferito Jasmine, senza aggiungere altro.

Sulle critiche sui social: "Quando le cose vengono esposte al pubblico è normale voler dire la propria". Quanto all'ipotesi di agire legalmente contro alcuni utenti, ha preferito la cautela: "C'è stato anche il pensiero di agire legalmente contro alcuni commenti, ma è sempre meglio evitare".

Il sogno è Ballando con le Stelle

A margine della vicenda familiare, Jasmine ha parlato anche del suo futuro televisivo. I reality in passato le erano stati proposti, ma non se ne era sentita pronta. Oggi qualcosa è cambiato, anche se resta cauta: "I reality sono impegnativi". Il programma che vorrebbe davvero fare, però, ce l'ha chiaro in testa: "Ballando con le Stelle".