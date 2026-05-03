Al Bano risponde a Romina Power: “Non lo merito, sono stato un gran padre. Ho tentato di salvare la famiglia”

Piuttosto arrabbiato e nello stesso tempo commosso pensando alla figlia Ylenia, Al Bano ha replicato alle parole di Romina Power a Belve: “Non me lo merito, so di essere stato un grande padre. Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio, ma io ho accettato la verità”.

Al Bano ha replicato alle parole di Romina Power a Belve. Dopo le dichiarazioni di Loredana Lecciso, anche il cantante di Cellino San Marco ha voluto rispondere a quanto detto dalla ex compagna durante l'intervista con Francesca Fagnani, sia a proposito del loro amore che della figlia Ylenia, scomparsa diversi anni fa a New Orleans e mai ritrovata. "Mi ha fatto molto male, non è giusto", ha commentato Al Bano nello studio di Mara Venier.

La versione di Al Bano sull'amore con Romina Power

Nello studio di Belve, Romina Power aveva parlato della fine della relazione con Al Bano, dicendo: "Quando pensi di avere un pilastro vicino a te, ti vuoi appoggiare e non c’è niente". Ospite di Domenica In, nella puntata del 3 maggio, Al Bano ha raccontato una versione diversa di quello che sarebbe successo: "Ho tentato di fare tutto per salvare l’unione, la famiglia, ma eravamo agli sgoccioli. Per me la famiglia è sacra e rimane sacra". E ha poi aggiunto, rivolgendosi tramite le telecamere a Romina Power: "Sono stato un grande padre, io lo so. Non è giusto e non è vero ciò che tu hai detto".

Le parole di Al Bano sulla scomparsa di Ylenia: "Ho accettato la verità"

Anche riguardo alla scomparsa della loro figlia, Al Bano si è detto piuttosto infastidito dalle parole della ex moglie, spiegando che non si è mai allontanato da New Orleans e ha sempre fatto il possibile per ritrovarla. A differenza della cantante, è convinto che sia morta: "Siamo stati un mese a New Orleans, sai quello che abbiamo visto. Non me ne sono andato perché dovevo lavorare. Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio, è solo lì che è viva. Io ho accettato la verità, non mi creo illusioni. È stata dura ed è dura, non passerà mai".