Al Bano parla del fidanzato della figlia Jasmine Carrisi: “Non ti preoccupare del colore della sua pelle”

Al Bano ha parlato per la prima volta del fidanzato della figlia Jasmine Carrisi, che ancora non ha conosciuto e che sui social è stato criticato perché originario del Marocco. “Non ti preoccupare del colore della pelle, devi imparare a superare le difficoltà”, ha commentato il cantante di Cellino San Marco.

Al Bano ha parlato per la prima volta del fidanzato di Jasmine Carrisi. La figlia, avuta con Loredana Lecciso, ha raccontato di star frequentando Haitam e di essere stata travolta dalle critiche sui social per la nazionalità del ragazzo, marocchino di origini. Le presentazioni in famiglia non sono ancora avvenute, ma il cantante di Cellino San Marco ha preso le sue difese e si è detto contento di vederla felice.

"Non conosco questo ragazzo", ha esordio Al Bano in collegamento con La Volta Buona. Il cantante non ha ancora conosciuto il fidanzato di Jasmine Carrisi, ma è assolutamente favorevole al legame se la figlia è felice: "Non ti preoccupare per il colore della pelle. L'importante è quando c'è della bella, forte e sana umanità, non sarai mai delusa. Non ti curar di loro, ma guarda e passa". L'artista ha raccontato di aver subito dei pregiudizi all'inizio della sua carriera: "I primi anni mi chiamavano ‘il marocchino' perché avevo la pelle scura, anche nel mio paese ero il moretto. Tutto è difficile se tu vuoi che lo sia, devi imparare a superare le difficoltà. Io ho un motto, dico ‘io sono il problema per i problemi".

Carrisi è contenta che il padre approvi la sua relazione, ma ha precisato che le critiche continuano a non fermarsi. "Mi è piaciuto l'intervento di papà, il pregiudizio lo ha vissuto anche lui venendo dal sud a Milano. Gli odiatori nei confronti di Haitam non si sono fermati", ha raccontato la 24enne. La ragazza è stata duramente presa di mira sui social per la nazionalità del fidanzato, che vive a Milano ma è marocchino di origine. I due si frequentano già da diversi mesi, come mostrano alcuni video pubblicati su TikTok che li ritraggono insieme come coppia. "Nel 2026 non mi aspettavo una cosa del genere. Mi è dispiaciuto perché non me lo aspettavo", aveva raccontato sempre nel salotto di Caterina Balivo. Tra i commenti, scorrendo i video che pubblicando sui social , ci sono frasi come "Povero Al Bano" o "Chissà cosa pensa tuo padre".