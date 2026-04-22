Jasmine Carrisi fidanzata con Haitam, le critiche sui social: “Attaccata per la sua nazionalità, è marocchino”

Jasmine Carrisi è fidanzata da alcuni mesi con Haitam e sui social è stata criticata per via della nazionalità del fidanzato, originario del Marocco. “Sono felice con lui, ma non mi aspettavo critiche per la sua nazionalità”, ha raccontato dispiaciuta la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale. La figlia di Albano e Loredana Lecciso è fidanzata da alcuni mesi con Haitam ed è stata sorpresa dal settimanale Oggi durante una romantica passeggiata a Milano insieme al ragazzo. In realtà, su TikTok, la 24enne aveva già pubblicato alcuni video ironici che raccontato la sua storia d'amore, ancora non ufficializzata in famiglia. Sui social non sono mancate critiche per la nazionalità del ragazzo.

"Sto molto bene, sono felice", ha raccontato Carrisi ospite del programma La Volta Buona, nella puntata in onda il 22 aprile. "La presentazione ufficiale in televisione mi fa venire un po' di ansia", ha aggiunto quasi imbarazzata. La 24enne si è poi sfogata riguardo ai numerosi commenti cattivi ricevuti per via della nazionalità del fidanzato, marocchino d'origine: "Mi sono arrivati commenti pessimi riferiti alla sua nazionalità, nel 2026 non mi aspettavo una cosa del genere. Mi è dispiaciuto perché non me lo aspettavo". Tra i commenti, scorrendo i video che pubblicando insieme su TikTok, ci sono frasi come "Povero Al Bano" o "Chissà cosa pensa tuo padre".

Jasmine Carrisi e Haitam si frequenterebbero già da alcuni mesi, come mostrano alcuni video che li ritraggono insieme come coppia pubblicati su TikTok. Insieme hanno anche fatto un viaggio in Marocco, paese d'origine del ragazzo. Il salotto di Caterina Balivo è stato però per la figlia di Al Bano la prima occasione pubblica in cui parlarne. Le presentazioni ufficiali in famiglia non sarebbero ancora avvenute, anche se il cantante di Cellino San Marco e Lecciso sono a conoscenza della frequentazione della figlia. Sui social, ad esempio, sotto il video cin cui Jasmine Carrisi racconta la vicenda, la madre ha commentato con un cuore rosso facendole sentire la sua vicinanza.