Campello e Alessandro Borghi avvistati insieme a Montecarlo: voci di flirt dopo la separazione da Morata

Un video sulle tribune del Master 1000 che ritrae insieme Alessandro Borghi e Alice Campello ha fatto il giro dei social, ma la verità dietro l’incontro tra la modella e l’attore sembra essere puramente professionale.

Un video, qualche sorriso complice in tribuna e il gossip è servito. Nelle ultime ore, le immagini di Alice Campello e Alessandro Borghi al Monte-Carlo Masters 1000 hanno fatto il giro dei social, alimentando voci di una possibile frequentazione tra la modella veneziana e l'attore romano. I due sono stati ripresi mentre arrivavano insieme sugli spalti, scambiando chiacchiere che molti hanno interpretato come il segnale di una nuova affinità. Tuttavia, la realtà dei fatti sembra essere meno romantica e decisamente più legata a ragioni di business.

Il video virale e il ruolo degli sponsor

A smontare l'ipotesi del flirt sono le circostanze stesse dell'incontro. Il filmato che sta circolando con insistenza è stato diffuso originariamente dal profilo Instagram di un noto brand di abbigliamento, sponsor dell'evento. Non si tratterebbe quindi di una fuga romantica beccata dai paparazzi, ma di una presenza concordata per scopi pubblicitari. Campello e Borghi, volti di spicco del glamour internazionale, si trovavano infatti nel Principato come ospiti del medesimo circuito: la loro vicinanza, dunque, parrebbe legata a una semplice necessità logistica e professionale.

Da Borghi ad Aron Piper: la verità sui rumors su Alice Campello

A blindare la smentita c'è anche la situazione sentimentale di Alessandro Borghi, stabilmente legato dal 2019 alla compagna Irene Forti. Ma il radar dei pettegolezzi non si è fermato qui: nel corso dello stesso weekend, Alice Campello è stata avvistata anche accanto ad Aron Piper, la stella di Élite, che compare anche nello stesso filmato diventato virale. Anche in questo caso, la vicinanza sugli spalti ha fatto gridare al nuovo amore dopo la separazione con Alvaro Morata, ma fonti vicine agli ambienti del gossip hanno prontamente spento l'entusiasmo: tra la modella e l'attore spagnolo non ci sarebbe alcun legame sentimentale. Si è trattato, ancora una volta, di una casualità legata ai posti assegnati dall'organizzazione. Per Alice Campello, dunque, il capitolo sentimentale resta ancora un'incognita: a Montecarlo è andata in scena solo una piacevole giornata di sport tra colleghi e ambassador.