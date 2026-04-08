Alvaro Morata e Alice Campello insieme per i figli, nessun ritorno di fiamma: “Rapporto distaccato”
Alvaro Morata e Alice Campello insieme per i figli. Dopo la fine del matrimonio, il calciatore e l'influencer hanno mantenuto ottimi rapporti per la famiglia che negli anni hanno costruito, i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e Bella. L'ex coppia è stata avvistata dal settimanale Chi durante una giornata trascorsa al parco a Milano, nel quale sono apparsi piuttosto distaccati tra loro.
Come mostrano le immagini del settimanale, Morata e Campello hanno trascorso un pomeriggio insieme al parco con i figli, giocando insieme a loro. Si trovano a Milano, nel quartiere City Life, dove vivono entrambi ma in case separate, sempre per stare vicini alla famiglia. Nonostante si siano ritrovati, le foto parlano di un "rapporto distaccato" e mantenuto ‘unito' solo per stare vicino ai figli.
In che rapporti sono quindi ora? In un'intervista rilasciata a una tv spagnola, Morata aveva dichiarato: "Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo". E riguardo a chi sostiene che l'influencer stesse soffrendo più di lui, aveva chiarito: "Non è vero, stiamo soffrendo entrambi". Se inizialmente sembrava esserci la possibilità di un secondo ritorno di fiamma, dopo il primo periodo che avevano passato separati, ora la rottura sembra essere a tutti gli effetti definitiva. La prima crisi era arrivata nell'estate del 2024, poi all'inizio del 2025 si erano riavvicinati, per poi a gennaio 2026 era arrivata la notizia dell'allontanamento definitivo. In occasione della festa del Papà, lo scorso 19 marzo, Campello aveva pubblicato un post per celebrare Morata-papà, scrivendo: "Tanti auguri al papà dei miei piccolini che è un super papà". Tra loro però nessun ritorno di fiamma sembra all'orizzonte, ma solo un rapporto tranquillo e pacifico per il bene della famiglia.