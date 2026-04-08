Alvaro Morata e Alice Campello insieme per i figli, nessun ritorno di fiamma: “Rapporto distaccato”

Alice Campello e Alvaro Morata sono stati avvistati insieme al parco a Milano, ma solamente per stare accanto ai loro figli. Nessun ritorno di fiamma all’orizzonte, anzi, il settimanale che li ha paparazzati parla di un “rapporto distaccato” dopo la fine del matrimonio.

Alvaro Morata e Alice Campello insieme per i figli. Dopo la fine del matrimonio, il calciatore e l'influencer hanno mantenuto ottimi rapporti per la famiglia che negli anni hanno costruito, i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e Bella. L'ex coppia è stata avvistata dal settimanale Chi durante una giornata trascorsa al parco a Milano, nel quale sono apparsi piuttosto distaccati tra loro.

Come mostrano le immagini del settimanale, Morata e Campello hanno trascorso un pomeriggio insieme al parco con i figli, giocando insieme a loro. Si trovano a Milano, nel quartiere City Life, dove vivono entrambi ma in case separate, sempre per stare vicini alla famiglia. Nonostante si siano ritrovati, le foto parlano di un "rapporto distaccato" e mantenuto ‘unito' solo per stare vicino ai figli.

In che rapporti sono quindi ora? In un'intervista rilasciata a una tv spagnola, Morata aveva dichiarato: "Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo". E riguardo a chi sostiene che l'influencer stesse soffrendo più di lui, aveva chiarito: "Non è vero, stiamo soffrendo entrambi". Se inizialmente sembrava esserci la possibilità di un secondo ritorno di fiamma, dopo il primo periodo che avevano passato separati, ora la rottura sembra essere a tutti gli effetti definitiva. La prima crisi era arrivata nell'estate del 2024, poi all'inizio del 2025 si erano riavvicinati, per poi a gennaio 2026 era arrivata la notizia dell'allontanamento definitivo. In occasione della festa del Papà, lo scorso 19 marzo, Campello aveva pubblicato un post per celebrare Morata-papà, scrivendo: "Tanti auguri al papà dei miei piccolini che è un super papà". Tra loro però nessun ritorno di fiamma sembra all'orizzonte, ma solo un rapporto tranquillo e pacifico per il bene della famiglia.