Armando Izzo lascia Raffaella Fico e prova a tornare con la ex moglie: la rottura prima di Pasqua

Sono trascorsi meno di sei mesi da quel gender revelal che era diventato virale sui social, scatenando una vera e propria faida familiare su TikTok. All’epoca, mancavano una manciata di settimane al Natale. Ma Armando Izzo e Raffaella Fico non sono arrivati nemmeno a festeggiare la Pasqua insieme.

La rottura, stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, sarebbe stata netta e unilaterale. A scegliere sarebbe stato il calciatore oggi in forza all’Avellino che, poco prima delle festività in corso, avrebbe deciso di dire addio alla compagna della quale, fino a qualche mese fa, si diceva profondamente innamorato. La stessa che avrebbe dovuto renderlo padre per la terza volta, se un doloroso aborto arrivato al quinto mese di gravidanza non avesse interrotto il proposito di mettere su famiglia insieme. Raffaella avrebbe già lasciato la casa del difensore, su richiesta dell’ex compagno, pur stando bene attenta a non lasciare trapelare nulla che rischiasse di diventare di dominio pubblico.

Ma la vera bomba è quella che arriva adesso. Perché mentre la Fico faceva le valigie, Izzo tentava di recuperare i rapporti con l’ex moglie, Titta Angellotti. La donna aveva sopportato la separazione e il circo sui social, con la madre di Izzo che commentava ogni dettaglio su TikTok. E ora? Ancora non ha detto se vuole tornare con l’ex marito. Ma i rapporti tra i due sarebbero “distesi”.

E la mamma di Izzo? Giovanna, che per un periodo aveva utilizzato i social come una clava per colpire l'ex nuora, oggi, ha blindato tutto: profilo privato e silenzio assoluto. E forse proprio questa è la dimostrazione che qualcosa è cambiato. E non nel modo che voleva.

Non ha rilasciato alcuna dichiarazione nemmeno Raffaella. Eppure, solo a gennaio, negli studi di Verissimo, aveva raccontato il dolore atroce per quel bambino perso al quinto mese di gravidanza. Proprio quel dolore sembrava averli uniti per sempre. Sembrava. Con Izzo che, davanti a tutti, le aveva giurato amore eterno. “Ho scoperto che Raffaella ha una forza incredibile”, aveva detto di fronte alla stoicità mostrata dalla (ormai ex) compagna davanti a quel lutto. Sono bastati una manciata di mesi perché tutto cambiasse. Di nuovo.

L’ultima mossa social della showgirl non fa alcun riferimento al presunto amore finito. Raffaella ha appena inaugurato un profilo Instagram in cui compare insieme alla figlia Pia, avuta da Mario Balotelli. Non c’è alcun uomo nelle storie postate sui social, solo loro due e il loro rapporto. Silenzio anche da parte di Izzo. Se le indiscrezioni fossero confermate, il calciatore starebbe impiegando tutta la sua attenzione nel tentativo di ricucire il legame con la moglie.