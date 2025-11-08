Raffaella Fico incinta, sarà mamma per la seconda volta: “Con Armando Izzo è amore vero, volevamo un figlio”

Raffaella Fico è incinta. La showgirl ha annunciato a Verissimo che diventerà mamma per la seconda volta, la prima con il compagno Armano Izzo. Ha già una figlia, Pia, avuta con l’ex Mario Balotelli.

Raffaella Fico è incinta. La showgirl ha annunciato a Verissimo di essere in dolce attesa per la seconda volta, dopo la nascita di Pia nel 2012. Il compagno è Armando Izzo, con cui ha ufficializzato di recente la relazione. "Per me è come se tutto fosse nuovo, super emozionante. Non ricordo più niente dalla prima gravidanza", ha raccontato a Silvia Toffanin.

La futura mamma ha fatto sapere di star vivendo in maniera serena i primi mesi della gravidanza, che ha voluto e cercato insieme al compagno, con cui oggi convive. "Mia figlia ha fatto i salti di gioia, ha sempre voluto un fratellino o una sorellina", ha raccontato a proposito di come la primogenita ha reagito alla notizia.

Raffaella Fico ha anche raccontato che l'amore, nella sua vita, è arrivato all'improvviso, proprio in un momento in cui non era alla ricerca. Il compagno e futuro papà è un calciatore del Monza, che ha alle spalle un primo matrimonio ed è padre di una bambina. "Non pensavo che sarebbe arrivato un altro calciatore, siamo due anime simili, con gli stessi valori. Ci siamo ritrovati nella nostra semplicità", ha raccontato la showgirl. Quanto al rapporto con il padre della sua prima figlia, Mario Balotelli, ha raccontato: "Non abbiamo difficoltà, abbiamo un rapporto genitoriale. Lui sente direttamente Pia, ogni volta che ha voglia".