Chi è Armando Izzo, il nuovo fidanzato di Raffaella Fico è un calciatore del Monza

Armando Izzo, classe 1992, calciatore del Monza, è il fidanzato di Raffaella Fico. I due sono usciti allo scoperto a metà ottobre con una foto sui social e ad oggi sono ufficialmente una coppia. In passato, è stato sposato con un’altra donna ed è padre di una figlia, che oggi ha 10 anni.

Armando Izzo è un calciatore di professione e oggi gioca nel Monza. Nato a Napoli, ha 32 anni e per quanto riguarda la sua vita sentimentale è fidanzato con Raffaella Fico. La storia d'amore è stata ufficializzata solo di recente, ma i due sembrano più affiatati e innamorati che mai. In passato è stato sposato con un'altra donna, lontana dal mondo dello spettacolo, ed è padre di una ragazza di 10 anni.

Chi è Armando Izzo, la carriera da calciatore

Nato a Napoli nel 1992, Armando Izzo ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio allenandosi prima all'Arci Scampia e poi al Napoli Calcio. A 19 anni la svolta, quando è diventato un calciatore della Triestina prima e dell'Avellino poi, ottenendo la promozione in Serie B. L'esordio avviene nella stagione 2013-2014. Negli successivi milita prima nel Genoa, poi dal 2018 nel Torino, dove rimane per quattro stagioni consecutive. Nel 2022 passa al Monza, dove gioca ancora oggi. Ha anche fatto parte della Nazionale italiana, dove ha disputato tre partite, l'ultima in occasione delle qualificazioni per Euro 2020.

La storia d'amore con Raffaella Fico e il passato sentimentale

Armando Izzo e Raffaella Fico sono usciti allo scoperto come coppia all'incirca a metà ottobre, dopo alcuni indizi social comparsi nelle settimane prima. La showgirl ha pubblicato sui social uno scatto mentre bacia il calciatore del Monza, rendendo di fatto ufficiale la loro storia. In passato, il calciatore è stato sposato con una donna di nome Concetta, lontana dal mondo dello spettacolo e dello sport. I due si erano conosciuti quando entrambi erano adolescenti (lui aveva 16 anni e lei 14). A legarli una lunga storia d'amore, che nel 2017 li ha resi ufficialmente marito e moglie, pare fino allo scorso marzo. È padre di una ragazza che ha 10 anni.