È amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo, calciatore del Monza: l’espediente Instagram che ha svelato il loro rapporto

Raffaella Fico avrebbe un nuovo fidanzato: si tratta di Armando Izzo, difensore del Monza, con il quale l’ex compagna di Mario Balotelli farebbe coppia fissa da qualche tempo. A suggerire l’inaspettata evoluzione nella vita sentimentale della showgirl è stato un inequivocabile indizio arrivato dal suo profilo Instagram.

Raffaella Fico avrebbe un nuovo amore-.A suggerire questa inaspettata evoluzione nella vita privata dell’ex compagna di Mario Balotelli – e madre di sua figlia Pia – è quanto sta accadendo sul suo profilo Instagram. Raffaella ha infatti eliminato tutti i contenuti pubblicati fino a oggi, facendo tabula rasa: una mossa che spesso anticipa un “grande annuncio”. A sorpresa, però, la showgirl ha anche smesso di seguire quasi tutti i profili, mantenendone solo tre: due appartengono alla figlia Pia, mentre il terzo è quello del difensore del Monza, Armando Izzo.

Armando Izzo legato alla moglie Concetta fino all’inizio del 2025

Il calciatore, da sempre abituato a mantenere un basso profilo e a non frequentare troppo l’ambiente mondano, risultava però sposato con la moglie Concetta almeno fino a marzo 2025. In quel periodo, Izzo aveva rilasciato una dichiarazione pubblica per ringraziarla del sostegno ricevuto nel difficile momento che aveva preceduto la sua assoluzione dalle accuse di mafia e frode sportiva, arrivata proprio nel marzo 2025.

Da allora, però, qualcosa sarebbe cambiato: secondo quanto riportato sul profilo Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano, Izzo e la Fico si starebbero preparando a ufficializzare la loro relazione. Come Raffaella, anche Armando è originario di Napoli ed è lì che vive quando non è impegnato sui campi. Izzo ha due figli, Raffaella ne ha solo una.

Il profilo di Raffaella Fico segue solo tre account: quelli di Pia Balotelli e quello di––––––––

Raffaella Fico ha cancellato tutti i suoi post

Armando Izzo e l’amore con la moglie Concetta, conosciuta quando aveva 14 anni

In una recente intervista, Izzo aveva parlato apertamente dei sentimenti che lo legavano alla moglie, conosciuta quando entrambi erano giovanissimi: Concetta aveva 14 anni e lui 16. A favorire il loro incontro fu un’amica della donna, che si impegnò affinché i due si avvicinassero. Da quel momento nacque una storia d’amore durata diversi anni. Il matrimonio fu celebrato nel febbraio 2017.