Armando Izzo, ex di Raffaella Fico: “Non sono un tronista di Uomini e Donne, i fiori sono una roba seria”

Armando Izzo parla per la prima volta dopo la fine della storia con Raffaella Fico, i fiori regalati alla ex moglie Titta Angellotti e la cena con Nancy Gaudino. Il calciatore spiega di aver sempre avuto rispetto per le donne e aggiunge: “I fiori, per me, sono una roba seria”.

Dopo numerose indiscrezioni sul suo conto, Armando Izzo ha deciso finalmente di dire la sua in merito a quanto sta accadendo nella sua vita privata. Lo scorso 13 aprile, l'ex moglie del calciatore, Titta Angellotti ha ricevuto un enorme mazzo di rose rosse, accompagnato da un bigliettino con scritto "Ti amo". Fonti hanno confermato a Fanpage.it che il mittente era proprio Izzo, su cui intanto aleggiava ancora la fine della relazione con Raffaella Fico. La showgirl aveva parlato del suo sgomento di fronte alla scelta del calciatore, ma si era detta certa che lui non sarebbe tornato con la moglie. Intanto, a poche ore dalle dichiarazioni di Fico e del regalo alla ex moglie, il bomber dell'Avellino è stato beccato a cena con una donna dai capelli biondi.

Lo sfogo di Armando Izzo sui social

La donna che appare nelle foto insieme ad Armando Izzo è Nancy Gaudino, la quale ha dichiarato proprio a Fanpage che qualora Izzo avesse deciso di tornare con la moglie, lei ne sarebbe stata felice. Ed è dopo questo susseguirsi incessante di notizie sul suo conto, che il calciatore ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua in merito a quanto accaduto in queste settimane. Sul suo profilo Instagram, infatti, pubblica una storia nella quale dice:

Un giorno con una bionda. Un altro con una bruna. Manca solo la puntata finale e poi andiamo in onda. Partiamo da un punto chiaro: sono amiche di vecchia data. Niente casting, niente provini, niente storie strane. Ringrazio chi mi sta trasformando in un tronista di Uomini e Donne o in un gigolò, almeno mi strappa una risata. Ma la realtà è più semplice di come la raccontate.

Izzo continua la sua invettiva dicendo: "Ho sempre avuto rispetto per le donne. Per tutte, senza eccezioni" e aggiunge: "Ancora di più per quelle che hanno fatto parte della mia vita, che hanno lasciato un segno vero". Ne approfitta, quindi, per menzionare anche la questione dei fiori regalati nei giorni scorsi e, quindi, con tono piccato: "Mi dicono che sto regalando rose a destra e a manca, tranquilli non ho aperto un negozio di fiori, né faccio consegne a domicilio. I fiori per me sono roba seria: arrivano solo a chi nella mia vita ha saputo dare davvero".

Un modo, nemmeno troppo indiretto, per dire che il suo sia stato un gesto mirato e che, quindi, i fiori regalati alla sua ex moglie erano il frutto di una scelta precisa, non un regalo casuale. La chiosa di questo messaggio condiviso sui social, quindi, non fa che confermare le indiscrezioni che lo vorrebbero sempre più vicino alla moglie. Quando ha lasciato Raffaella Fico, infatti, Izzo sembrava stesse attraversando un momento di confusione, sebbene per lei non fosse un momento semplice, a seguito dell'aborto che ha dovuto affrontare. Ad oggi, però, non è chiaro se il calciatore abbia effettivamente imboccato la strada per tornare con la moglie o meno.