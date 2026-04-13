Armando Izzo vuole tornare con la ex moglie: sono sue le rose (e il “Ti amo”) mandate a Titta Angellotti

È stato Armando Izzo a mandare alla ex moglie Titta Angellotti il fascio di rose rosse apparso su Instagram con il biglietto “Ti amo”. Fanpage.it ha appreso che, mentre Raffaella Fico a Verissimo si diceva certa che il calciatore non sarebbe mai tornato con la ex, Izzo stava già tentando il tutto per tutto per ricostruire il suo matrimonio.

È stato Armando Izzo a mandare alla ex moglie Titta Angellotti il fascio di rose rosse apparso su Instagram con il biglietto “Ti amo”. Fanpage.it ha appreso da fonti qualificate che, mentre Raffaella Fico a Verissimo si diceva certa che il calciatore dell’Avellino non sarebbe mai tornato con la ex moglie perché non più innamorato, Izzo stava già tentando il tutto per tutto per riconquistare la madre delle sue figlie e ricostruire il matrimonio interrotto un anno fa.

Il tempismo della pubblicazione delle foto su Instagram da parte della ex moglie del calciatore campano non è stato casuale. Proprio ieri, infatti, su Canale 5 andava in onda l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto alla ex gieffina; un colloquio nel quale Raffaella dichiarava che Armando le aveva chiesto un periodo di pausa dal loro rapporto perché “confuso” e determinato a ritrovare la sua strada. Ma questa strada Izzo l’avrebbe già trovata, o almeno questo sembra suggerire quanto accaduto nelle ultime ore: il dono a Titta, un enorme fascio di rose e le parole con le quali spera che la ex compagna lo perdoni.

Un perdono che non sarebbe ancora arrivato (e potrebbe non arrivare mai più): Angellotti, rimasta in silenzio fino a questo momento di fronte alle immagini del marito insieme a un’altra donna, addirittura rimasta incinta, non ha ancora sciolto le riserve a proposito della possibilità di cancellare il terremoto che nel corso dell’ultimo anno ha messo a soqquadro la sua vita privata. Un terremoto che l’aveva vista rimanere in disparte a guardare l’ex marito che, a pochi mesi dalla rottura, festeggiava pubblicamente un gender reveal insieme alla sua nuova compagna e alla sua famiglia d’origine, che ha evidentemente parteggiato per la storia con Raffaella fin dall’inizio (basti ricordare l’invettiva della madre di Izzo contro la ex nuora).

La foto di quel mazzo di fiori finita su Instagram ha un obiettivo preciso, che va oltre eventuali ritorni di fiamma: l’intenzione era quella di bollare come una bugia la ricostruzione dei fatti a proposito di un “matrimonio senza amore”. Se stia mentendo Raffaella, parlando a sproposito di un sentimento che non conosce, o se lo stia facendo Izzo – magari tacendo alla Fico i propositi di riconquista nei confronti della ex – non è ancora stato svelato.

Comunque stiano le cose, questo triangolo doloroso – gravato soprattutto dall’aborto subito da Raffaella al quinto mese di gravidanza – è ancora ben lontano dall’essere risolto. Solo poche ore fa, infatti, il calciatore dell’Avellino è stato fotografato a cena con una donna dai capelli biondi. Un colore che non è quello della moglie, mora e liscia, né quello di Raffaella, scura e riccia.