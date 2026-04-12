Raffaella Fico sulla rottura con Izzo e il figlio perso: “Piango da sola, mi ha deluso”

La fine di una storia d'amore è già una ferita. Quando ci si mette anche una gravidanza interrotta, il dolore cambia natura. Raffaella Fico ha scelto di non tacere, e ha raccontato cosa è rimasto di una relazione con Armando Izzo che sembrava puntare in una direzione precisa. È stata proprio lei l'ospite principale della puntata di Verissimo, in onda domenica 12 aprile.

"Stavamo provando a creare una famiglia"

Raffaella Fico e il calciatore Armando Izzo stavano costruendo un progetto comune: un figlio in arrivo, una famiglia da mettere insieme. Poi la gravidanza è terminata. E, poco dopo, anche la relazione.

"Stavamo provando a creare una famiglia", ha detto la showgirl, e quella frase pesa più di qualsiasi commento aggiuntivo. "Con chi piango? Da sola". Raffaella Fico non cerca consolazioni pubbliche né costruisce una narrazione da vittima. Descrive lo stato delle cose.

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"Sono una grande sognatrice, ho sempre creduto nell'amore, ma si vede che così doveva andare", ha aggiunto. E poi la chiosa che ha il sapore di una presa di coscienza: "Si cresce e si impara dalle batoste, e si va avanti. In amore do tutta me stessa quando credo e amo."

La porta non è chiusa, ma le condizioni cambiano

Sulla possibilità di un ritorno di Izzo, Fico non chiude a chiave nessuna porta. Ma le mette un codice d'accesso. "Diciamo che in questo periodo di riflessione sua, ne approfitterò di riflettere anche io", ha spiegato. "Se dovesse tornare mi deve delle spiegazioni, ma nella vita mai dire mai."

Che cosa farà Armando Izzo adesso?

Secondo le ultime indiscrezioni, intanto, Armando Izzo potrebbe aver voltato pagina nonostante le dichiarazioni di Raffaella Fico. Il calciatore aveva rivelato sui social di aver bisogno di una pausa di riflessione, ma stando alle ultime notizie sarebbe stato avvistato con una misteriosa bionda.

Le ultime notizie avevano parlato della possibilità di un clamoroso riavvicinamento con la sua ex moglie, Titta Angellotti. Lo stesso calciatore ha smentito: "Questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto".

Come però mostrano gli scatti qui sopra, pubblicati dalla esperta di gossip Deianira Marzano, Armando Izzo sarebbe stato visto in compagnia di una misteriosa bionda.