Selvaggia Lucarelli annuncia: “Nozze rinviate con Lorenzo Biagiarelli”

Selvaggia Lucarelli non sposerà Lorenzo Biagiarelli quest’anno. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato i motivi che hanno spinto lei e il suo compagno a decidere di rimandare il matrimonio.

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Selvaggia Lucarelli ha annunciato che il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli non sarà celebrato quest'anno come inizialmente previsto. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, l'opinionista del Grande Fratello Vip, ha spiegato i motivi che hanno reso necessario rimandare le nozze. Sposerà il suo fidanzato nella primavera del 2027.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono fidanzati da dieci anni. Per l'opinionista è la relazione più lunga mai avuta: "È durata più la storia con lui che il mio matrimonio". La conduttrice di Verissimo, allora, l'ha incalzata chiedendole la data delle nozze. A questo punto, la cinquantunenne ha confidato che il matrimonio non sarà nel 2026, come aveva annunciato: "Ho detto che mi sarei sposata quest'anno ma non mi sposerò quest'anno".

I motivi del rinvio delle nozze al 2027. Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che il desiderio di sposarsi era sincero. Tuttavia, non ha avuto il tempo di organizzare il matrimonio e non voleva accontentarsi di una cerimonia arrangiata: "Sarebbe stata una pecionata con le bomboniere cucite da me di notte". E ha ironizzato sul fatto che quest'anno siano previsti troppi matrimoni vip come quello di Aurora Ramazzotti e quello di Taylor Swift: "Io non mi mescolo con gli altri. Io voglio le luci su di me, sono una mitomane". Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli diventeranno marito e moglie "in teoria nella primavera del 2027".

Anche Lorenzo Biagiarelli è intervenuto tramite un video. Ha confermato i motivi già elencati dalla sua compagna. Anche lui ha ritirato in ballo i troppi matrimoni previsti quest'anno nel mondo dello spettacolo: "Selvaggia detta il trend, non lo segue e quindi ci spostiamo all'anno prossimo". Inoltre, ha fatto sapere che erano partiti con l'idea di avere come musicista Vinicio Capossela, poi però si sono spostati su Sal Da Vinci: "Non abbiamo ben chiaro il mood di queste nozze. Ci prendiamo ancora qualche mese". Dal canto suo, Sal Da Vinci, in un video ha detto di aspettare l'invito dalla futura sposa: "Non mi posso proporre, se mi chiamate e magari in quel momento ho la disponibilità, vengo con piacere".

L'opinionista del GF Vip, parlando del rapporto che la lega a Lorenzo Biagiarelli, ha dichiarato di avere finalmente compreso il consiglio che sua madre le dava sempre: "Trovati un uomo buono". Inizialmente non riusciva a comprendere quelle parole perché le riteneva banali, scontate ed era fermamente convinta che il vero amore passasse dalla sofferenza:

Ho scelto sempre i famosi malesseri, tormentati e che creavano in me molto tormento. Conoscendo Lorenzo, ho capito che con l'uomo buono non avrai più il respiro corto, l'affanno che ogni giorno devi conquistarti qualcosa ma la pace dell'amore che c'è. Io mi sento viva anche nella giornata normale con lui. Pensavo che senza sofferenza non fosse vero amore. Ero una cretina, aveva ragione mia madre, devi cercarti un uomo buono.

Selvaggia Lucarelli è stata sposata per due anni con Laerte Pappalardo. Dopo la rottura hanno attaversato un momento in cui facevano fatica a trovare un punto di incontro. Continuavano a rinfacciarsi a vicenda aspetti della loro relazione: "Abbiamo dovuto metabolizzare il fallimento. Tutti e due pensavamo di avere ragione ma forse non aveva ragione nessuno dei due. Quando l'abbiamo capito siamo diventati persone che si vogliono bene e si rispettano". Ancora una volta, è stato fondamentale l'intervento di Lorenzo Biagiarelli. Lucarelli sostiene che il suo compagno sia un fine diplomatico e che abbia trattato Laerte come un amico. Così, ha aiutato anche Selvaggia a "intravedere il buono dove non lo vedi perché sei schermato dai tuoi rancori" e a "offrirle un altro punto di vista".